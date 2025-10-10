Giá xe ga Honda Vision mới nhất đầu tháng 10/205, bất ngờ chững giá

Honda Vision 2025 mang đến nhiều phiên bản: Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao – mỗi phiên bản có thiết kế tem xe 3D riêng biệt, từ tinh tế đến cá tính, đáp ứng nhiều phong cách khác nhau của người dùng. Hiện tại giá bán của Vision vẫn đang tăng giảm không đều. Khảo sát một HEAD Honda ở Ninh Bình cho thấy, giá một số phiên bản của dòng xe này có mức chênh hơn so với giá đề xuất ở mức không đáng kể, trong khi một số phiên bản chững giá hoặc thậm chí thấp hơn cả giá đề xuất.

Bảng giá Honda Vision mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Vision Tiêu chuẩn 31,3 32 Vision Cao cấp 32,98 32,5 Vision Đặc biệt 34,35 34,2 Vision Thể thao 36,7 36,7

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Honda Vision 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu xe tay ga bình dân rất hút khách, đặc biệt được giới trẻ yêu thích nhờ kiểu dáng thời trang, nhỏ gọn, khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và độ bền ấn tượng.

Dòng xe ga này kế thừa sự năng động vốn có, nay nổi bật hơn với thiết kế 3 chiều tinh xảo và hệ thống đèn LED hiện đại. Cụm đèn trước và sau sử dụng thấu kính màu xám khói tạo điểm nhấn thể thao, mạnh mẽ. Phần đầu xe gây ấn tượng với sự kết hợp giữa các đường nét sắc sảo, đèn trang trí LED và thiết kế ba chiều trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Gương chiếu hậu mang phong cách cổ điển với thiết kế hình tròn, mạ chrome sáng bóng, không chỉ sang trọng mà còn đảm bảo tầm nhìn tốt. Đồng hồ điện tử tích hợp màn hình LCD hiển thị mức nhiên liệu, quãng đường, kèm đèn báo ECO hỗ trợ lái xe tiết kiệm.

Khung viền hình tai mèo độc đáo cùng điểm nhấn xanh dương tạo điểm nhấn nổi bật. Vành đúc phong cách châu Âu kết hợp bề mặt 3D tăng tính thẩm mỹ và sự thanh lịch.

Thiết kế tay lái xe gọn gàng, dễ điều khiển với cụm công tắc tích hợp nhiều chức năng tiện lợi. Yên xe thiết kế liền khối, rộng rãi, êm ái cho cả người lái và người ngồi sau, đặc biệt thoải mái trong những chuyến đi dài. Đuôi xe vát nhọn hiện đại, nổi bật với cụm đèn hậu hai tầng.

Honda Vision 2025 có kích thước nhỏ gọn (1.871 x 686 x 1.101 mm), trọng lượng nhẹ từ 94–98kg (tùy phiên bản) nhờ khung eSAF – công nghệ dập hàn laser hiện đại giúp xe linh hoạt, dễ dàng di chuyển trong đô thị.

Xe được trang bị động cơ eSP+ 110cc, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí, tích hợp công nghệ PGM-FI, bộ đề ACG và hệ thống Idling Stop. Khối động cơ này giúp xe vận hành êm ái, mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu (chỉ khoảng 1,82 lít/100km), đồng thời giảm tiếng ồn và khí thải, thân thiện với môi trường.

Hệ thống Idling Stop tự động ngắt máy khi dừng quá 3 giây và khởi động lại ngay khi vặn ga. Bộ đề tích hợp ACG giúp khởi động êm ái, không gây tiếng ồn, tăng tuổi thọ cho ắc quy.

Vision 2025 được trang bị nhiều tiện nghi hữu dụng như: Hộc đựng đồ trước có nắp đậy tích hợp cổng sạc USB Type-C; Cốp xe rộng 18 lít, để được nón bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân; Hệ thống khóa thông minh Smart Key (bản Cao cấp, Đặc biệt, Thể thao).

Hệ thống phanh kết hợp CBS phân bổ lực phanh đều giữa bánh trước và sau, nâng cao độ an toàn. Giảm xóc trước dạng ống lồng, sau là lò xo trụ giảm chấn thủy lực giúp xe vận hành ổn định trên nhiều loại địa hình.

Vision 2025 sử dụng lốp không săm kích thước lớn với bề mặt gai tối ưu, tăng độ bám đường và an toàn khi phanh gấp, đặc biệt trên đường trơn trượt. Chế độ đèn luôn sáng tăng khả năng nhận diện, giúp người lái an toàn hơn trong điều kiện thiếu sáng.