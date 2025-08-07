Ra mắt xe ga Honda NW F125 2025, giá nhỉnh 44 triệu đồng

Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga hoàn toàn mới – NW F125 2025 – tại thị trường Trung Quốc. Mẫu xe này mang trong mình vẻ đẹp hài hòa giữa sự tối giản đặc trưng của châu Âu và phong cách cổ điển đậm chất Ý.

Vẻ ngoài của NW F125 2025 gây ấn tượng với thiết kế bo tròn tinh tế, đèn pha LED dạng tròn đặt ngay trên yếm trước, đi kèm kính chắn gió trong suốt – tất cả gợi nhớ đến hình ảnh những chiếc xe tay ga huyền thoại trong thời kỳ hoàng kim. Honda tiếp tục duy trì chất lượng hoàn thiện cao cấp với các chi tiết tinh xảo và bảng màu sang trọng – điều đã trở thành thương hiệu của hãng.

Dòng xe NW F125 được phát triển dành riêng cho môi trường đô thị năng động. NW F125 sử dụng vành hợp kim 12 inch ở cả trước và sau, kết hợp với lốp 90/90-12 giúp tối ưu khả năng bám đường và di chuyển linh hoạt. Giá đỡ phía sau được tích hợp sẵn, tiện lợi cho việc mang theo hành lý hoặc gắn hộp đồ. Với trọng lượng chỉ 107 kg, xe dễ dàng len lỏi qua những con hẻm nhỏ hoặc bãi đậu xe chật hẹp.

Mặc dù có diện mạo cổ điển, thiết kế đơn giản, nhưng NW F125 lại được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến: Màn hình TFT dọc: hiển thị rõ ràng các thông số như tốc độ, quãng đường và thông báo trạng thái xe; Chìa khóa thông minh NFC cho phép mở khóa và khởi động chỉ bằng một cú chạm trên điện thoại; Cổng sạc USB tích hợp: nằm ở bảng điều khiển trước, tiện lợi khi cần sạc thiết bị di động; Hỗ trợ kết nối với camera DJI Osmo Action 4: lý tưởng cho những ai yêu thích quay vlog hoặc ghi lại hành trình di chuyển.

Cung cấp sức mạnh cho NW F125 là khối động cơ eSP 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 125cc, sản sinh 9,4 mã lực và mô-men xoắn 10 Nm. Xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, nổi tiếng về khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái. Ngoài ra, Honda còn tích hợp bộ khởi động ACG cùng hệ thống Idling Stop – tự động tắt máy khi xe dừng. tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 2,5 lít/100 km, cho phép xe di chuyển khoảng 100 km chỉ với một lần đổ xăng.

Khung xe eSAF siêu nhẹ nhưng chắc chắn, mang lại cảm giác lái ổn định và cân bằng trong mọi điều kiện đường phố. Trên xe có một loạt trang bị cho NW F125 hệ thống phanh kết hợp CBS và chống bó cứng phanh ABS, giúp người lái yên tâm khi di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt hoặc phanh gấp.

Tại Trung Quốc, Honda NW F125 2025 có giá bán 12.300 nhân dân tệ (khoảng 44,89 triệu đồng). Nhìn chung, mẫu xe tay ga này là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế tối giản, cổ điển với công nghệ hiện đại, hướng đến đối tượng người dùng đô thị đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển hằng ngày vừa tiện lợi, linh hoạt, lại thời trang và tiết kiệm.