QJMotor SRK450RR ra mắt tại Malaysia với giá từ 167 triệu đồng

Thiết kế nổi bật

QJMotor SRK450RR là mẫu sportbike có kích thước trung bình hướng tới người lái yêu thích tốc độ với thiết kế động cơ học thể thao và khung gọn nhẹ. Xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh, 16 van DOHC làm mát bằng chất lỏng có dung tích 421 cc, tạo ra công suất tối đa khoảng 76,4 mã lực tại 14.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 39 Nm tại 13.000 vòng/phút, truyền lực tới bánh sau qua hộp số 6 cấp và hệ thống truyền động bằng xích.

Hệ thống giảm xóc trước sử dụng phuộc USD Marzocchi và phuộc sau monoshock có thể điều chỉnh tải trước mang lại khả năng kiểm soát tốt hơn ở tốc độ cao. Hệ thống phanh bao gồm đĩa kép 300 mm với kẹp phanh Brembo bốn piston ở phía trước và đĩa sau 240 mm với kẹp đơn, đi kèm ABS hai kênh tiêu chuẩn giúp cải thiện an toàn khi phanh gấp.

Trang bị tiện nghi trên SRK450RR khá đầy đủ, bao gồm màn hình TFT-LCD hỗ trợ Bluetooth, cho phép kết nối với điện thoại di động và sử dụng ứng dụng Carbit Ride để phản chiếu màn hình, cổng sạc USB Type-A và Type-C, đèn LED toàn bộ đèn chiếu sáng, cảnh báo áp dụng (TPMS), hệ thống kiểm tra kiểm soát, hai chế độ lái Normal và Sport và Launch Control hỗ trợ khởi động nhanh.

Thông số kỹ thuật và thị trường

SRK450RR có kích thước lốp 17 inch ở cả trước và sau, dung tích bình xăng 16,5 lít , khối lượng khô khoảng 176 kg và độ cao yên 808 mm, phù hợp với người lái phong cách thể thao nhưng vẫn linh hoạt di chuyển hàng ngày. Mẫu xe này được phân phối bởi MForce Bike Holdings như một loại xe thể thao được lựa chọn bốn xi-lanh giá cả cạnh tranh tại thị trường Malaysia.

Với giá bán từ khoảng 25.888 RM (khoảng 167 triệu đồng), QJMotor SRK450RR đặt mình vào phân khúc mô-tô thể thao cỡ trung, cung cấp hiệu suất cao và trang bị vượt trội so với nhiều lựa chọn trong tầm giá, hứa hẹn thu hút nhóm khách hàng đam mê tốc độ.