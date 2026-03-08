Harley-Davidson RMCR Concept gây chú ý với thân xe carbon, động cơ Revolution Max

Café racer hiện đại với lớp vỏ carbon ấn tượng

Mẫu concept RMCR được phát triển bởi Harley-Davidson Design Department dựa trên cảm hứng từ chiếc XLCR café racer huyền thoại của cuối những năm 1970. Nhà sản xuất đã sử dụng nhiều chi tiết làm từ carbon-fibre nhằm giảm trọng lượng và mang lại vẻ ngoài thể thao, trong khi hệ thống ống xả two-into-two góp phần tăng nét mạnh mẽ và khác biệt cho tổng thể thiết kế. Đây rõ ràng là một bước thử nghiệm độc đáo của Harley-Davidson, khác biệt hẳn so với các dòng cruiser dài truyền thống vốn làm nên tên tuổi của hãng.

Thiết kế này cũng gợi nhớ tới bản Bronx Concept từng được Harley-Davidson trưng bày tại triển lãm EICMA 2019 - một mẫu xe với phong cách hiện đại hơn, hướng tới người dùng trẻ tuổi và những khách hàng không bị thu hút bởi phong cách cruiser cổ điển.

Tuy nhiên, Bronx đã bị hủy bỏ vào năm 2020, khi hãng tập trung vào dòng cruiser và touring truyền thống hơn. Việc giới thiệu RMCR Concept cho thấy hãng đang cân nhắc thử nghiệm những hướng thiết kế táo bạo hơn.

Động cơ Revolution Max 1,250 cc – nền tảng của hiệu suất

RMCR Concept được trang bị động cơ Revolution Max V-twin dung tích 1.250 cc, loại động cơ hiện đang xuất hiện trên các mẫu như Pan America và các phiên bản Sportster. Động cơ này nổi tiếng với khả năng kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ và tính linh hoạt khi di chuyển đường trường hoặc đường phố.

Sự kết hợp giữa thiết kế café racer hiện đại và khối động cơ mạnh mẽ cho thấy Harley-Davidson muốn thử nghiệm với những dòng xe phá cách hơn, nhằm đáp ứng thị hiếu của những người mê xe mong muốn một sản phẩm vừa có tính cổ điển, vừa mang nét hiệu năng hấp dẫn. Dù vẫn chỉ là concept và hãng chưa xác nhận kế hoạch sản xuất thương mại, việc thu thập phản hồi từ công chúng qua mạng xã hội cho thấy hãng đang cân nhắc một hướng đi mới trong tương lai gần.