KTM “lột xác” dòng Duke với hàng loạt thay đổi đáng chú ý

Bất chấp những thách thức về tài chính trong thời gian gần đây, KTM Motorcycles vẫn chính thức công bố dải sản phẩm xe mô tô đường phố hoàn toàn mới cho năm 2026. Đúng như dự đoán, dòng Duke tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong danh mục sản phẩm của hãng, trải dài từ các mẫu xe phân khối nhỏ cho người mới bắt đầu cho tới những mẫu naked bike hiệu suất cao.

KTM Duke 160.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của thế hệ mới là sự xuất hiện của KTM Duke 160. Mẫu xe này được phát triển nhằm đáp ứng các quy định về giấy phép lái xe tại từng thị trường cũng như nhu cầu ngày càng gia tăng của nhóm khách hàng trẻ. Duke 160 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, trục cam đơn SOHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích 164,2 cc, cho công suất tối đa 19 PS tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn 15,5 Nm tại 7.500 vòng/phút, qua đó trở thành đối thủ trực tiếp của Yamaha MT-15 trong phân khúc naked bike cỡ nhỏ.

KTM Duke 390.

Ở phân khúc trung cấp, KTM Duke 390 được nâng cấp hệ thống phanh với cùm phanh WP FCR4 mới, thay thế cho thương hiệu Bybre trước đây, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả hãm tốc. Ngoài ra, mẫu xe này còn được bổ sung hai tùy chọn màu sắc mới cho năm 2026, trong khi các thông số kỹ thuật còn lại vẫn được giữ nguyên.

KTM Duke 790.

Duke 790, mẫu xe từng được KTM mệnh danh là "Scalpel", chính thức quay trở lại thị trường với khối động cơ hai xi-lanh song song quen thuộc. Điểm thay đổi đáng chú ý nằm ở công nghệ, khi xe được trang bị cụm đồng hồ TFT 5 inch cùng cụm công tắc điều khiển tương tự như trên Duke 990 - mẫu xe được xem là mang tính cách mạng trong dòng Duke. Trong khi đó, Duke 990 ở phiên bản tiêu chuẩn được làm mới bằng màu sơn hoàn toàn mới và đi kèm chế độ bảo hành cao cấp của KTM kéo dài bốn năm.

Phiên bản cao cấp hơn là Duke 990 R tiếp tục nhấn mạnh yếu tố hiệu suất khi được trang bị cụm đồng hồ TFT cảm ứng kích thước lớn 8,8 inch, hỗ trợ dẫn đường bản đồ ngoại tuyến. Xe sở hữu công suất 130 PS, mô-men xoắn cực đại 103 Nm và hệ thống treo WP APEX có khả năng điều chỉnh hoàn toàn, hướng tới nhóm khách hàng đòi hỏi trải nghiệm lái thể thao thuần chất.

KTM Duke 990 R.

Đứng ở đỉnh cao của dải sản phẩm Duke thế hệ mới là hai mẫu 1390 Super Duke R và 1390 Super Duke R Evo. KTM khẳng định đây là những phiên bản “The Beast” mạnh mẽ từng được thương mại hóa cho đường phố. Đặc biệt, 1390 Super Duke R Evo được trang bị hệ thống treo bán chủ động, ABS khi vào cua cùng hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến, nhằm tối ưu hiệu suất và độ an toàn trong mọi điều kiện vận hành.

KTM 1390 Super Duke R Evo.

Theo KTM, dòng Super Duke sẽ tiếp tục được nâng cấp hiệu năng trong tháng 4 tới. Đại diện hãng cho biết hai mẫu Duke mạnh mẽ nhất trong lịch sử KTM sẽ trở nên sắc bén hơn, nhẹ hơn và hung hãn hơn, với sức mạnh và độ chính xác được nâng lên một tầm cao mới, hứa hẹn thiết lập lại các tiêu chuẩn trong phân khúc naked bike hiệu suất cao.