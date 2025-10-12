Người Việt vẫn chuộng xe máy xăng dù Hà Nội sắp cấm trong nội đô

Theo đó, doanh số bán hàng các thành viên của VAMM từ tháng 7 đến hết tháng 9/2025 đạt 621.732 xe, tăng nhẹ 1,72% so với quý liền trước đó. Đây là diễn biến khá bất ngờ bởi quý III trùng thời điểm của tháng 7 âm lịch - thời điểm mà người Việt thường hạn chế mua xe máy mới.

Đặc biệt hơn nữa, đây là quý đầu tiên kể từ khi có thông tin về việc sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 tại Hà Nội từ tháng 7/2026.. Những tưởng thông tin này sẽ ảnh hưởng tới quyết định mua xe máy xăng của người dân nhưng dường như không bị tác động. Bởi lẽ các thành viên của VAMM (gồm Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha) hiện chủ yếu bán ra xe máy xăng và mới chỉ có Yamaha NEO's và Honda ICON e: là xe điện.

Doanh số xe máy cộng dồn năm 2025 tính cho tới hết tháng của các thành viên VAMM đạt 1.906.023 chiếc, tăng 13.150 xe so với cùng kỳ năm 2024. Đây là dấu hiệu tích cực và dự kiến năm 2025 có thể sẽ là một năm tăng trưởng của thị trường xe máy tại Việt Nam. Bởi lẽ còn 3 tháng nữa mới hết năm, và đây lại là thời điểm mà người dân thường mua xe nhiều nhất trong cả năm.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường cuối năm vẫn rất khó đoán bởi lẽ hiện khi mua xe máy mới, nhiều khách hàng sẽ cân nhắc chọn xe máy điện hay xe máy xăng. Việc các thành viên của VAMM vẫn chưa có nhiều lựa chọn xe điện là một điểm đáng tiếc bởi đây đều là các thương hiệu uy tín mà khách hàng Việt luôn ưu tiên lựa chọn khi có nhu cầu mua xe máy.