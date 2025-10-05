Xe máy điện gọn nhẹ có cốp rộng, smartkey chống trộm, sạc một lần chạy 80 km

Yadea Odora S mang phong cách của một chiếc xe tay ga đô thị điển hình với các đường nét bo tròn mềm mại và thiết kế tối giản. Với kích thước gọn gàng (1.790 × 660 × 1.120 mm) và trọng lượng chỉ 99 kg, xe dễ dàng di chuyển trong phố đông nhưng vẫn đảm bảo sự vững chãi khi chở hai người (tải trọng tối đa 130 kg).

Mẫu xe này cũng được trang bị nhiều tiện ích thiết thực. Hệ thống đèn full LED không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn tiết kiệm điện năng và cải thiện khả năng nhận diện khi di chuyển vào ban đêm. Cốp xe 15 lít là một điểm cộng lớn, đặc biệt cho học sinh, sinh viên, với không gian đủ rộng để chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng áo mưa và các vật dụng cá nhân khác.

Điểm nổi bật của Yadea Odora S chính là công nghệ "vượt tầm giá". Với mức giá chỉ 16,5 triệu đồng, xe được trang bị smartkey đa năng với 6 chức năng, bao gồm chống trộm, khóa bánh an toàn, tìm xe trong bãi, và báo còi khẩn cấp - những tính năng thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe ga chạy xăng cao cấp.

Odora S còn cung cấp hai chế độ lái linh hoạt: chế độ Eco giúp tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa quãng đường di chuyển, trong khi chế độ Sport mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ khi cần thiết. Hệ thống phanh đĩa trước và tang trống sau, cùng với chân chống giữa trợ lực, giúp người dùng, đặc biệt là phái nữ, dễ dàng sử dụng và an toàn hơn.

Về hiệu suất, Yadea Odora S được trang bị động cơ điện không chổi than với công suất danh định 600W, có thể đạt cực đại 1.500W, cho tốc độ tối đa 46 km/h - một con số lý tưởng cho việc di chuyển trong đô thị. Đặc biệt, ắc quy Graphene TTFAR 60V – 22Ah, công nghệ độc quyền của Yadea, mang lại tuổi thọ cao hơn và khả năng chịu nhiệt tốt hơn so với ắc quy chì-axit truyền thống.

Với mỗi lần sạc đầy (khoảng 7–8 giờ), Odora S có thể di chuyển quãng đường lên tới 80 km, đáp ứng nhu cầu đi lại trong nhiều ngày. Tính năng tự ngắt khi đầy cũng giúp bảo vệ và kéo dài tuổi thọ ắc quy.

Với mức giá niêm yết chỉ 16,5 triệu đồng, Yadea Odora S đang trở thành một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất cho học sinh, sinh viên và người đi làm cần một phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường, tiết kiệm và tiện lợi. Sự kết hợp giữa thiết kế trẻ trung, công nghệ an toàn thông minh và quãng đường di chuyển ấn tượng đã giúp Odora S khẳng định vị thế của mình trong phân khúc xe điện tầm trung.