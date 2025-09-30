Honda CB350C Special Edition trình làng, "kim cổ giao duyên" với loạt trang bị hiện đại!

Honda CB350C Special Edition là phiên bản đặc biệt của dòng xe CB350, mang phong cách cổ điển nhưng được tinh chỉnh lại thiết kế và trang bị để phù hợp hơn với thị hiếu hiện đại. Xe có giá bán 201.900 rupee - khoảng 60 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.

Đáng chú ý, Honda cũng chính thức đổi tên dòng CB350 thành CB350C, khẳng định lại nhận diện thương hiệu trong phân khúc mô tô cổ điển. Phiên bản Special Edition được gắn huy hiệu CB350C mới cùng tem “Special Edition” nổi bật trên bình xăng, giúp tạo sự khác biệt rõ rệt so với các phiên bản trước.

Về thiết kế, CB350C Special Edition sở hữu những đường nét hoài cổ nhưng vẫn toát lên vẻ cao cấp và mạnh mẽ. Xe có họa tiết sọc mới trên bình xăng và chắn bùn trước – sau, tay nắm sau được mạ crôm sáng bóng, cùng tùy chọn yên xe màu đen hoặc nâu. Người dùng có thể chọn giữa hai màu sơn độc quyền: Rebel Red Metallic và Matt Dune Brown.

Dù mang phong cách retro, mẫu xe vẫn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại như cụm đồng hồ kết hợp kỹ thuật số kết hợp analog, hệ thống điều khiển giọng nói qua smartphone (Honda Smartphone Voice Control System – HSVCS) giúp hỗ trợ chỉ đường và hiển thị thông báo. Ngoài ra, xe còn có ly hợp hỗ trợ và chống trượt (Assist & Slipper Clutch), hệ thống kiểm soát lực kéo (Honda Selectable Torque Control – HSTC) và phanh ABS hai kênh giúp tăng độ an toàn khi vận hành.

Về sức mạnh, CB350C Special Edition sử dụng động cơ 348,36cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng gió, đạt chuẩn khí thải BSVI OBD2B, có khả năng dùng xăng pha ethanol (E20). Động cơ này sản sinh công suất 15,5 kW tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn 29,5 Nm tại 3.000 vòng/phút, đi kèm hộp số 5 cấp. Honda cho biết động cơ được tinh chỉnh để mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, phù hợp với cả việc di chuyển trong đô thị lẫn trên đường trường.