Xe ga mới giá rẻ hơn Vision, trang bị hiện đại, phanh ABS xịn như SH

Mới đây, thương hiệu Jiapeng thuộc Jialing Group đã chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga Jiapeng S5 150cc. Mẫu xe này có 4 phiên bản với mức giá dao động từ 6.380 đến 9.380 nhân dân tệ (khoảng 23,6 đến 34,7 triệu đồng).

Cụ thể, các phiên bản của Jiapeng S5 bao gồm: phiên bản tiêu chuẩn giá 6.380 nhân dân tệ (khoảng 23,6 triệu đồng), phiên bản cao cấp giá 7.380 nhân dân tệ (khoảng 27,3 triệu đồng), phiên bản cao cấp hơn giá 8.980 nhân dân tệ (khoảng 33,2 triệu đồng) và phiên bản tùy chỉnh riêng giá 9.380 nhân dân tệ (34,7 triệu đồng).

Trong bối cảnh thị trường xe tay ga Trung Quốc hiện nay có nhiều mẫu xe từ các thương hiệu nhỏ với thiết kế tương tự và thiếu tính độc đáo, Jiapeng S5 nổi bật với thiết kế mượt mà và năng động, tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với các đối thủ.

Phần đầu xe được trang bị kính chắn gió lớn, không chỉ mang lại vẻ ngoài ấn tượng giống như một mẫu xe phân khối lớn mà còn giúp bảo vệ người lái khỏi gió và bụi. Yên xe được thiết kế với lớp đệm dày và bọc da, mang đến trải nghiệm lái thoải mái ngay cả trên những chặng đường dài.

Về động cơ, Jiapeng S5 sử dụng động cơ SOHC 2 van, 4 thì, xi-lanh đơn với dung tích 149cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 10 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,9 Nm tại 6.000 vòng/phút, nhỉnh hơn một chút so với Honda Vision, đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố.

Mặc dù hiệu suất động cơ chỉ ở mức trung bình, Jiapeng S5 vẫn sở hữu nhiều tính năng nổi bật, đặc biệt là phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh, một tính năng hiếm thấy trong phân khúc xe ga giá rẻ.