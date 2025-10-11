Người dùng Xpander Cross 2023 có cần lên đời Xpander Cross 2025?

Các nâng cấp của Xpander Cross 2025 so với Xpander Cross 2023:

Ngoại thất: Lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau được thiết kế mới; dải đèn LED ban ngày sắc nét hơn; đèn sương mù LED; mâm xe 17 inch kiểu dáng mới.

Nội thất: Vô lăng 3 chấu mới dễ điều khiển; màn hình kỹ thuật số 8 inch dành cho người lái; màn hình giải trí cảm ứng 10 inch hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto; ghế da hai tông màu đỏ - đen.

An toàn - vận hành: Trang bị hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC, 6 túi khí an toàn.

Giá bán: 699 triệu đồng, chênh chưa tới 10 triệu so với Xpander Cross 2023.

Xpander Cross 2025.

Người dùng Xpander Cross 2023 có nên nâng cấp lên Xpander Cross 2025 hay không?

Trong hai năm qua, Mitsubishi Xpander Cross vẫn giữ vững vị thế là mẫu MPV lai SUV được ưa chuộng hàng đầu Việt Nam. Sự xuất hiện của phiên bản 2025 mang đến câu hỏi cho nhiều chủ xe hiện tại: Liệu có đáng để nâng cấp hay nên tiếp tục gắn bó với chiếc Xpander Cross 2023?

Câu trả lời phụ thuộc vào kỳ vọng của mỗi người nhưng có thể khẳng định rằng, bản 2025 có những cải tiến vừa đủ để hấp dẫn người mua mới và những ai muốn làm mới trải nghiệm lái của mình.

Về thiết kế, Xpander Cross 2025 mang lại cảm giác trẻ trung và thể thao hơn nhờ phần lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau được tinh chỉnh lại theo ngôn ngữ Dynamic Shield mới. Các đường nét sắc sảo hơn, dải LED ban ngày được thiết kế hiện đại, kết hợp cùng đèn sương mù LED giúp tăng khả năng chiếu sáng và nhận diện.

Mâm xe 17 inch có kiểu dáng mới, tạo điểm nhấn mạnh mẽ hơn so với bản 2023. Dù không phải cuộc lột xác toàn diện, sự thay đổi này đủ để người dùng cảm nhận rõ sự khác biệt khi đứng cạnh hai phiên bản.

Bước vào khoang lái, điểm mới đầu tiên dễ nhận thấy là vô lăng ba chấu mới, mang phong cách thể thao và cảm giác cầm nắm tốt hơn. Màn hình kỹ thuật số 8 inch thay thế cụm đồng hồ analog cũ, giúp hiển thị trực quan các thông số vận hành. Đây là chi tiết được người dùng đánh giá cao, bởi nó khiến nội thất Xpander Cross 2025 tiệm cận phong cách của các mẫu xe cao cấp hơn trong phân khúc.

Ở trung tâm bảng táp-lô, màn hình giải trí cảm ứng 10 inch nay đã hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây - một nâng cấp đáng giá. Với người dùng thường xuyên sử dụng điện thoại để dẫn đường hoặc nghe nhạc, tính năng này mang lại sự tiện lợi rõ rệt so với việc phải cắm dây như trước.

Ngoài ra, ghế da phối hai tông đỏ - đen đem lại cảm giác mới mẻ, hiện đại hơn tông đen cổ điển của bản 2023, phù hợp với khách hàng trẻ muốn chiếc xe trở nên cá tính.

Điều khiến nhiều người phân vân là mức chênh giá chưa đến 10 triệu đồng so với bản 2023. Với số tiền này, người dùng có thêm loạt nâng cấp thực tế - từ màn hình kỹ thuật số, kết nối không dây đến ngoại thất tinh chỉnh. Những ai dư dả tài chính hoặc muốn tận hưởng trải nghiệm lái mới mẻ rõ ràng nên cân nhắc nâng cấp lên Xpander Cross 2025, bởi mức chênh lệch là hợp lý so với giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, nếu đang sở hữu Xpander Cross 2023 trong tình trạng tốt, việc đổi xe có thể chưa cần thiết. Động cơ, hộp số và phần khung gầm đều giữ nguyên, nên cảm giác vận hành không khác biệt đáng kể. Những người không quá coi trọng yếu tố công nghệ hay phong cách nội thất có thể tiếp tục sử dụng xe hiện tại, tiết kiệm được khoản chi đáng kể.

Tổng thể, Xpander Cross 2025 không tạo ra cú nhảy vọt về hiệu năng, nhưng lại là bản nâng cấp hợp lý cho người mới mua xe hoặc những ai muốn chiếc MPV của mình hiện đại hơn.