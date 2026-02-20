Honda Giorno+ 2026 ra mắt: Thêm nhiều màu sắc, giá hấp dẫn

Vẫn giữ ADN thiết kế từ phiên bản trước, Giorno+ 2026 tiếp tục khai thác ngôn ngữ tạo hình mang hơi hướng Ý đặc trưng, song được tinh chỉnh theo hướng sắc sảo và hiện đại hơn. Cụm đèn trước với viền đen tạo chiều sâu thị giác, tăng độ tương phản cho phần đầu xe. Logo Honda được xử lý tinh tế, hài hòa với tổng thể.

Trên phiên bản ABS, yên xe tông nâu góp phần nâng cao cảm giác cao cấp, trong khi các chi tiết như tay dắt sau và ốp thân được đồng bộ màu sắc, tạo nên sự liền mạch trong thiết kế. Logo Giorno+ hoàn thiện dạng khói là điểm nhấn nhỏ nhưng thể hiện sự chăm chút ở mức độ hoàn thiện sản phẩm. Ngoài ra, các phiên bản đều được bổ sung lựa chọn màu sắc mới cho người dùng lựa chọn.

Tính thực dụng tiếp tục là thế mạnh của Giorno+ 2026. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 30 lít, tích hợp đèn LED chiếu sáng, đủ sức đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày như mũ bảo hiểm cả đầu, túi xách hay vật dụng cá nhân. Đây là thông số cạnh tranh trong phân khúc 125cc, đặc biệt với nhóm người dùng đô thị cần sự linh hoạt và tiện lợi.

Về vận hành, xe được trang bị động cơ eSP+ dung tích 125cc, cấu hình 4 thì, 4 van, phun xăng điện tử PGM-FI và làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này được đánh giá cao ở khả năng phản hồi ga mượt, độ ổn định khi vận hành trong điều kiện giao thông đông đúc và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, đạt mức tối đa 52,6 km/lít theo công bố của hãng. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh chi phí sử dụng và xu hướng tiêu dùng bền vững ngày càng được quan tâm.

Khung sườn và hệ thống treo được tinh chỉnh nhằm tối ưu độ ổn định thân xe, tăng sự tự tin khi điều khiển. Người dùng có thể lựa chọn giữa hệ thống phanh CBS hoặc ABS tùy theo nhu cầu và ngân sách, qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận từ khách hàng phổ thông đến nhóm yêu cầu cao hơn về an toàn chủ động.

Tại thị trường Thái Lan, giá Giorno+ 2026 khởi điểm từ 63.700 baht - khoảng 52,9 triệu đồng.