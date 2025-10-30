Xe côn tay 250cc giá 66 triệu đồng có ABS 2 kênh, đổ xăng một lần đi gần 500 km

Qianjiang Motorcycle, hay còn gọi là QJMotor, vừa chính thức giới thiệu mẫu xe Shan 250LV 2026 với mức giá 17.999 nhân dân tệ (khoảng 66,6 triệu đồng). Mẫu xe này được thiết kế đặc biệt dành cho những người mới bắt đầu, đặc biệt là những ai yêu thích chạy xe đường trường.

Shan 250LV có chiều dài cơ sở 1.520 mm và chiều dài tổng thể 2.225 mm, mang lại vẻ ngoài bề thế, gợi nhớ đến những chiếc cruiser có dung tích động cơ lớn. Chiều cao yên xe là 720 mm, cùng với bình xăng và phần trước yên xe hẹp, giúp người dùng có thể chống chân một cách chắc chắn, ngay cả với những người không cao lớn. Với trọng lượng 172 kg, việc điều khiển và dắt xe được đánh giá là tương đối dễ dàng.

Về thiết kế, QJMotor Shan 250LV giữ phong cách du ngoạn cổ điển với bình xăng hình hạt đậu và ống xả kép thời trang. Đèn pha LED hình viên nang với ba thấu kính ở phía trước cung cấp ánh sáng tốt vào ban đêm và bắt kịp xu hướng hiện đại.

Mẫu xe này được trang bị động cơ V-Twin dung tích 249cc, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất tối đa 28,1 mã lực. Đặc biệt, QJMotor đã trang bị trục cân bằng cho động cơ, giúp giảm đáng kể độ rung so với phiên bản trước. Hệ thống truyền động được tối ưu hóa cho dải vòng tua thấp và trung bình, mang lại hiệu suất mượt mà dưới 4.000 vòng/phút.

Shan 250LV có bình xăng dung tích 16 lít, cho phép người dùng di chuyển quãng đường lên tới gần 500 km mỗi lần đổ đầy nhiên liệu, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho những chuyến đi dài.

Không chỉ sở hữu động cơ mạnh mẽ hơn Yamaha Exciter 155 VVA, QJMotor Shan 250LV còn được trang bị nhiều tính năng an toàn vượt trội. Cả bánh trước và bánh sau đều có phanh đĩa, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, giúp bảo vệ người dùng trong các tình huống khẩn cấp hoặc khi di chuyển trên đường trơn trượt. Bộ ly hợp chống trượt cũng là trang bị tiêu chuẩn, mang lại cảm giác nhẹ nhàng khi chuyển số.

Bảng đồng hồ LCD màu hình tròn của Shan 250LV hiển thị rõ nét các thông tin cần thiết như vòng tua máy, tốc độ, mức nhiên liệu và quãng đường đã đi. Mẫu xe này cũng hỗ trợ kết nối mạng T-BOX, cho phép người dùng kiểm tra tình trạng xe bất cứ lúc nào. Các tính năng tiện ích như cổng sạc USB và chức năng gạt chân chống bên để tắt máy cũng được tích hợp, mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng.