Xuất hiện xe côn tay mới khiến cả Exciter 155 và Winner R phải "rén"

Modenas Z15GT tham gia vào phân khúc xe côn tay phổ thông và sẽ cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe nổi tiếng như Honda Winner R, Yamaha Exciter 155 VVA. Xe gây ấn tượng với thiết kế mạnh mẽ, mang hơi hướng kết hợp giữa Kawasaki ZX-10R và Yamaha Y-Series.

Dù mang tên “Z” và được nhắc đến với phong cách “Sugomi” quen thuộc của dòng Kawasaki Z-Series, nhưng tổng thể xe lại khiến người ta liên tưởng nhiều hơn đến mẫu ZX-10R đời cũ, đặc biệt là phần cánh yếm trước. Cụm đèn pha của xe có nét tương đồng với Yamaha Y15ZR (Exciter 150 tại Việt Nam), trong khi phần đuôi và đèn xi-nhan lại mang dáng dấp của Yamaha Y16ZR (Exciter 155). Tổng thể xe toát lên vẻ thể thao, năng động, phù hợp với những người trẻ yêu thích phong cách mạnh mẽ.

Z15GT được trang bị động cơ 1 xy-lanh DOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích 149,5cc, do chính Modenas phát triển. Khối động cơ này cho công suất cực đại 16,7 mã lực tại 9.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 7.500 vòng/phút, đi kèm hộp số 6 cấp và ly hợp tay. Xe có bình xăng dung tích 5,7 lít, trọng lượng ở mức 128 kg, hứa hẹn mang lại khả năng vận hành linh hoạt và cảm giác lái thể thao.

Dù không sở hữu phuộc trước hành trình ngược (upside-down) như một số đối thủ, Z15GT vẫn được trang bị đầy đủ những tính năng hiện đại trong phân khúc. Xe có cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số, hệ thống phanh ABS, cổng sạc USB, chìa khóa thông minh Smartkey và đèn pha LED. Những trang bị này giúp Z15GT trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho người dùng tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu năng, tiện ích và giá trị sử dụng.

Modenas công bố giá bán khởi điểm cho Z15GT là 8.288 Ringgit Malaysia, tương đương khoảng 52 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Cùng với các trang bị ấn tượng và mức giá bán hợp lý, chắc chắn đây sẽ là đối thủ rất đáng gờm dành cho các mẫu tay côn phổ thông khác trên thị trường.