Giá xe côn tay Honda Winner R giữa tháng 12/2025, giảm hơn 10 triệu đồng

Thị trường xe máy càng dịp cuối năm càng có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Trong đó, dòng sản phẩm mới như Honda Winner R 2026 đang được nhiều HEAD Honda bán ra với các chương trình giảm giá rất mạnh. Một HEAD Honda ở Quảng Ngãi sẵn sàng giảm giá tới 10,6 triệu đồng cho người mua xe côn tay Honda Winner R.

Một HEAD Honda ở Vĩnh Long sẵn sàng giảm ngay 3 triệu đồng cho ai mua dòng xe côn tay này. Một HEAD Honda khác ở Đồng Nai cũng sẵn sàng hỗ trợ lệ phí trước bạ và biển số cho người mua Winner R tới 3 triệu đồng.

Bảng giá Honda Winner R mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Winner R Tiêu chuẩn 46,16 36-43 Winner R Đặc biệt 50,06 40-47 Winner R Thể thao 50,56 40,5-47,56

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Honda Winner R là dòng xe côn tay thể thao thế hệ mới với thiết kế mạnh mẽ, uy lực, mang âm hưởng của những siêu mô tô đỉnh cao. Không chỉ nổi bật ở diện mạo, WINNER R còn khơi dậy tinh thần khai phóng, trẻ trung; hơn cả một tên gọi mới, đây là tuyên ngôn của những tay lái đam mê tốc độ. Chữ “R” – Racing – tượng trưng cho tinh hoa tốc độ và bản lĩnh đường đua.

Dòng xe côn tay Winner R được trau chuốt, chinh phục ánh nhìn với dải màu sắc đa dạng, đậm chất thể thao, khẳng định cá tính riêng của người lái. Trong đó, Phiên bản Thể thao (Đỏ Đen) được lấy cảm hứng từ “chiến binh đường đua” CBR1000RR-R, thể hiện trọn vẹn chất siêu mô tô. Phiên bản Đặc biệt (Xanh Đen/Đỏ Đen/Xám Đen/Đen) tạo sự khác biệt với bộ tem sắc nét chạy dọc thân xe, nhấn mạnh vẻ cá tính và cuốn hút. Còn Phiên bản Tiêu chuẩn (Đen Bạc/Đỏ Đen) thể hiện chất trẻ trung, hiện đại với cách phối tem tươi mới, tạo diện mạo năng động ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Hướng đến hình ảnh của những siêu mô tô thể thao cao cấp, Winner R sở hữu phần đầu xe mạnh mẽ, khỏe khoắn; tay nắm tích hợp vào đuôi; thân sau thon gọn; thân xe tối ưu khí động học với các đường nét liền mạch giúp xe lướt gió êm mượt. Hệ thống đèn LED hiện đại với cụm đèn pha tích hợp xi nhan thiết kế nhỏ gọn, lấy cảm hứng từ sportbike, mang đến diện mạo đậm chất thể thao. Công nghệ “Ánh sáng pha lê” mới giúp đèn pha sáng vượt trội, tăng khả năng quan sát và an toàn trên mọi cung đường.

Gờ để chân được tinh gọn, liền mạch với thân xe, tạo tư thế ngồi thoải mái, dễ điều khiển; bề mặt sần tăng độ bám khi đặt đồ, hạn chế trượt rơi. Mặt đồng hồ kỹ thuật số âm bản nhỏ gọn, hiện đại, hiển thị rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng.

Về sức mạnh, Honda Winner R mang trong mình khối động cơ 150cc DOHC 4 van, hộp số 6 cấp – trái tim đầy uy lực được tinh chỉnh với góc mở xu-pap tối ưu. Mỗi cú vặn ga là một nhịp bùng nổ, cho khả năng tăng tốc dứt khoát, liền mạch trên mọi dải tua, mang lại trải nghiệm lái phấn khích như điều khiển một cỗ máy đua thực thụ.

Cả 3 phiên bản đều được trang bị khóa thông minh, cho phép định vị và mở khóa từ xa; vòng LED xanh phát sáng khi kích hoạt tạo điểm nhấn hiện đại, thời thượng. Trên phiên bản Thể thao và Đặc biệt, xe được trang bị thêm cổng sạc USB Type A có nắp chống nước, bố trí thuận tiện phía trước, giúp sạc điện thoại mọi lúc.

Hai phiên bản Thể thao và Đặc biệt còn sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước, giúp kiểm soát lực phanh tối ưu, hạn chế khóa bánh khi phanh gấp hoặc đi trên đường trơn, mang lại cảm giác lái vừa phấn khích vừa an tâm. Ngoài ra, xích O-Ring trên hai phiên bản này giúp tăng độ bền, giảm tần suất bảo dưỡng và đảm bảo xe vận hành mượt mà, êm ái suốt quá trình sử dụng.

Bảng thông số kỹ thuật của Honda Winner R 2026: