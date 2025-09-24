Loạt xe máy điện chất lượng bền bỉ, pin an toàn cho sinh viên

Hiện nay trên thị trường có rất đa dạng các dòng xe máy điện khác nhau với giá bán trải rộng từ giá rẻ cho tới cao cấp. Và dưới đây là các mẫu xe máy điện mà chúng tôi cho rằng các bạn sinh viên rất nên cân nhắc.

Honda ICON e:

Sản phẩm từ Honda luôn tạo cho người sử dụng sự an tâm về chất lượng và an toàn khi vận hành, do đó, với các bạn sinh viên đang cần một chiếc xe máy điện bền bỉ để sử dụng lâu dài thì ICON e: là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Hiện xe bán ra với 3 phiên bản kèm giá dao động từ 26,4 - 26,8 triệu đồng, tuy nhiên chưa gồm pin. Người dùng có thể dùng hình thức thuê pin với chi phí khoảng 350.000 đồng/tháng hoặc mua pin với giá khoảng 9,8 triệu đồng.

Honda ICON e: sở hữu thiết kế nhỏ gọn và rất phù hợp để cho việc di chuyển linh hoạt hàng ngày trên đường phố. Xe cũng được tích hợp các trang bị hiện đại với hệ thống đèn chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiển thị đầy đủ các trạng thái của xe, hốc chứa đồ kèm cổng sạc USB, cốp rộng tới 26 lít dưới yên.

Xe được trang bị động cơ điện công suất 1,5 kW cho sức mạnh tối đa đạt 1,81 kW. Tốc độ tối đa của xe đạt được là 48 km/h, vì thế người điều khiển chỉ cần đủ 16 tuổi trở lên mà không yêu cầu có bằng lái xe. Xe sử dụng một pin lithium với quãng đường vận hành 71 km/lần sạc.

Ngoài ra, ICON e: còn sử dụng hệ thống vành đúc chắc chắn với lốp không săm an toàn. Xe có phanh đĩa trước, cùng phanh tang trống sau, có hệ thống phanh kết hợp CBS tăng cường sự an toàn cho người trên xe khi vận hành. Đồng thời xe cũng sử dụng hệ thống giảm xóc trước ống lồng và giảm xóc sau lò xo đôi.

VinFast Evo200

Với các bạn sinh viên đã có bằng lái xe thì VinFast Evo200 sẽ là lựa chọn rất đáng để cân nhắc. Xe có giá chỉ 22 triệu đồng (đã gồm VAT, pin và bộ sạc), và còn được bảo hành chính hãng 6 năm toàn xe, và 8 năm với pin và chế độ bảo hành không giới hạn số km chạy xe, do đó, mang tới sự an tâm cho người dùng.

Xe máy điện VinFast Evo200 sử dụng động cơ điện 1,5 kW, cho tốc độ vận hành tối đa 70 km/h và sở hữu hai chế độ lái là ECO và SPORT. Điểm nhấn của mẫu xe máy điện này là sử dụng pin LFP cho quãng đường vận hành lên tới 203 km/lần sạc. Bộ sạc 400W kèm theo giúp xe có thể sạc đầy pin từ 0 - 100% trong vòng 10 giờ.

Thiết kế của Evo200 mang phong cách đặc trưng của một chiếc tay ga cổ điển châu Âu với đèn pha tròn, thân xe nở hậu với những đường nét bo cong mềm mại. Xe sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, chìa khóa cơ thông thường, và có cốp chứa đồ rộng 26 lít dưới yên rất thuận tiện.

Yamaha NEO's

Xe máy điện Yamaha NEO's cũng là lựa chọn rất đáng cân nhắc dành cho các bạn sinh viên. Gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, NEO's cũng tích hợp loạt trang bị cao cấp như cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần có tích hợp chức năng kết nối bluetooth với smartphone, giúp người sử dụng có thể kiểm soát tình trạng xe tốt hơn.

Đồng thời, NEO's cũng có chìa khóa thông minh smartkey, hốc chứa đồ đầu xe kèm cổng sạc USB tiện dụng. Hệ thống vành đúc cao cấp kèm lốp không săm, phanh đĩa trước kèm tang trống sau đảm bảo an toàn khi vận hành.

Yamaha NEO'S sử dụng động cơ điện công suất định danh 2kW, cho sức mạnh tối đa là 2,3 kW. Tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 49 km/h, do đó người điều khiển chỉ cần đủ 16 tuổi mà không yêu cầu có bằng lái xe. Ngoài ra, mẫu xe máy điện này cũng được nhà sản xuất tích hợp pin lithium cho quãng đường vận hành tới 72 km/lần sạc.

Giá Yamaha NEO's được niêm yết ở mức 49 triệu đồng. Hiện tại, nhà sản xuất đang đưa ra chương trình khuyến mại tặng 1 pin hoặc giảm ngay 15 triệu đồng cho khách hàng mua xe máy điện Yamaha NEO's.

Dat Bike Quantum S3

Với giá bán niêm yết 34,9 triệu đồng, xe máy điện Dat Bike Quantum S3 đem tới sự lựa chọn rất đáng cân nhắc dành cho các bạn sinh viên. Xe có tốc độ tối đa tới 90 km/h và pin lithium trang bị sẵn cung cấp năng lượng cho quãng đường vận hành tới 200 km/lần sạc.

Ngoài ra, Quantum S3 còn được trang bị công nghệ hỗ trợ khởi hành ngang dốc, tính năng tự động giữ tay ga Cruise Control và có cả số lùi tiện lợi khi ra vào trong bãi để xe. Mẫu xe máy điện này cũng được nhà sản xuất tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, có kết nối với smartphone và hỗ trợ cập nhật phần mềm qua OTA.

Xe cũng sử dụng hệ thống phanh đĩa trước/sau kèm với công nghệ phanh tái sinh tích hợp vào tay ga thuận tiện. Quantum S3 sử dụng bộ vành đúc 16 inch kèm lốp không săm cho khả năng vận hành an toàn. Trong khi hệ thống giảm xóc ống lồng trước, kèm giảm xóc lò xo sau cho xe vận hành ổn định tối ưu.