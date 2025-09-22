TOP xe máy điện pin khủng nhất tại thị trường Việt Nam, đi gần 300 km/lần sạc!

Nếu như đổ đầy một bình xăng, một chiếc xe máy động cơ đốt trong có thể di chuyển trung bình khoảng 250 km thì hiện nay cũng có nhiều mẫu xe máy điện với pin "khủng" cho khoảng cách vận hành trên 250 km/lần sạc. Đặc biệt, đây đều là các sản phẩm tới từ các thương hiệu uy tín và sử dụng các loại pin lithium hoặc LFP an toàn.

Xe máy điện Dat Bike Quantum S1 và S2

Bộ đôi xe máy điện Quantum S1 và S2 đều được trang bị pin lithium dung lượng 6,4 kWh với quãng đường vận hành lên tới 285 km/lần sạc. Không chỉ vậy, theo nhà sản xuất, pin sử dụng vẫn giữ được 80% trữ năng lượng sau 350.000 km.

Trong khi Dat Bike Quantum S1 đạt tốc độ tối đa 100 km/h và được tích hợp sẵn bộ sạc 1800 W cho tốc độ sạc từ 0 - 100% pin chỉ trong 4 giờ. Còn Dat Bike Quantum S2 đạt tốc độ tối đa 90 km/h và bộ sạc kèm theo xe có công suất 900W, thời gian sạc đầy pin là 7 giờ. Đây chính là điều tạo nên khác biệt về giá bán, Quantum S1 có giá 49,9 triệu đồng, còn Quantum S2 có giá 42,9 triệu đồng.

Ngoài các khác biệt về sức mạnh động cơ, bộ đôi xe máy điện Dat Bike này đều có các trang bị tương đương nhau với 2 chế độ lái, có hỗ trợ tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill Assist) và tự động giữ tay ga (Cruise Control). Xe còn có chế độ lùi (Reverse Mode) tạo lực đẩy nhẹ về phía sau, thuận tiện khi người sử dụng ra vào bãi để xe, quay đầu thuận tiện.

Bộ đôi xe máy điện pin khủng này cũng được tích hợp kèm theo cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần có tính năng kết nối với smartphone và hỗ trợ cập nhật phần mềm qua OTA. Mở khóa xe bằng thẻ từ hoặc ứng dụng trên smartphone qua NFC bảo mật và an toàn cao. Xe cũng có hệ thống phanh đĩa trước sau đảm bảo an toàn trong mức tốc độ vận hành.

Xe máy điện VinFast Evo200 và Evo200 Lite

Hiện tại, bộ đôi VinFast Evo200 và Evo200 Lite vẫn giữ vị trí là mẫu xe máy điện pin "trâu" nhất của VinFast (nếu chỉ tính tới pin trang bị sẵn). Với pin LFP được tích hợp sẵn, bộ đôi xe máy điện này có thể vận hành quãng đường tối đa 203 - 205 km/lần sạc tùy phiên bản.

Cả hai mẫu xe này đều sử dụng động cơ in-hub công suất 1800W, tuy nhiên Evo200 Lite được giới hạn tốc độ tối đa ở mức 49 km/h, còn Evo200 có tốc độ tối đa là 70 km/h. Do đó, bản Lite sẽ phù hợp với những người đủ 16 tuổi nhưng chưa có bằng lái xe máy. Với hai chế độ lái là ECO và SPORT, xe đưa tới sự linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố.

Sử dụng thiết kế mang hơi hướng xe ga cổ điển châu Âu, bộ đôi Evo200 và Evo200 Lite gây ấn tượng với đèn pha LED tròn và đường nét bo cong mềm mại trên toàn thân xe. Cùng với đó, xe cũng sở hữu sàn để chân phẳng thoải mái, cốp chứa đồ 22 lít phía dưới yên xe đem tới sự thoải mái cho người sử dụng.

Mô tô điện Dat Bike Weaver++

Nếu như bạn hướng tới một mẫu xe thiết kế mạnh mẽ, và đáp ứng nhu cầu di chuyển trên các địa hình offroad nhẹ thì chắc chắn Dat Bike Weaver++ sẽ là mẫu xe máy điện pin "khủng" đáng cân nhắc nhất hiện nay. Nhờ thiết kế đặc trưng của một mẫu xe mô tô classic, yên xe thon dài cùng tay lái cao cho tư thế ngồi thoải mái trong suốt hành trình dài.

Với pin lithium được trang bị, Weaver++ có thể vận hành tối đa 200 km/lần sạc. Động cơ đặt giữa có thể đạt công suất tối đa tới 7000 W, giúp xe có thể đạt tốc độ tối đa 90 km/h. Bên cạnh đó, xe cũng hỗ trợ sạc nhanh tại các trạm sạc chuyên dụng của Dat Bike với chỉ 20 phút có thể vận hành 100 km.

Dat Bike Weaver cũng được tích hợp các trang bị ấn tượng như hệ thống chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số có khả năng kết nối smartphone và cập nhật phần mềm qua OTA. Xe sử dụng bộ vành đúc kèm lốp không săm, phanh đĩa cho cả bánh trước và sau đảm bảo quá trình vận hành đáng tin cậy.

Giá bán Dat Bike Weaver++ là từ 67,3 triệu đồng.

Ngoài các mẫu xe máy điện pin "khủng" kể trên, mới đây VinFast cũng cho ra mắt loạt các mẫu xe máy điện như Feliz 2025, Evo Grand có thiết kế thêm một khay pin linh hoạt bên cạnh pin gắn cố định trên xe. Nếu khách hàng lựa chọn mua thêm pin phụ, tổng quãng đường vận hành di chuyển có thể đạt được tới 262 km/lần sạc, đây cũng là những lựa chọn đáng cân nhắc.