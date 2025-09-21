Xe máy điện đắt nhất tại Việt Nam có giá ngang Mitsubishi Xpander

Trong số các mẫu xe máy điện cao cấp nhất thị trường không thể không nhắc tới BMW CE04, hiện là mẫu mô tô điện duy nhất được BMW phân phối tại Việt Nam. Và mức giá bán của xe không hề rẻ, tới 560 triệu đồng, tức là cao hơn cả giá Mitsubishi Xpander MT (555 triệu đồng) - một chiếc xe ô tô 7 chỗ ăn khách hàng đầu tại Việt Nam.

Đương nhiên, không phải tự nhiên mà giá CE04 lại cao tới như vậy, mẫu xe máy điện này được BMW đưa tới những trang bị đắt giá nhất trên thị trường hiện nay. Xe sở hữu động cơ nam châm vĩnh cửu làm mát bằng chất lỏng, có công suất định danh là 15 kW, sản sinh công suất tối đa tới 31 kW tại 4900 vòng/phút và mômen xoắn cực đại đạt tới 62 Nm tại 1500 vòng/phút.

BMW CE04 chỉ cần 2,6 giây để tăng tốc từ 0 - 50 km/h và có thể đạt tốc độ tối đa tới 120 km/h (đây là mẫu xe máy điện có tốc độ tốt nhất tại Việt Nam hiện nay). Xe có 3 chế độ lái là Eco, Rain, Road, đi kèm với đó là hệ thống cân bằng tự động ASC, hệ thống hỗ trợ lùi xe. Xe cũng được trang bị pin lithium có dung lượng là 8,9 kWh, cho tổng quãng đường vận hành tối đa là 130 km/lần sạc. Với bộ sạc tiêu chuẩn 2,3 kW, xe cần 4 giờ 30 phút để tái sạc từ 0 - 100% pin.

Xe sở hữu bộ khung ống thép liền khối cao cấp với kiểu dáng đặc trưng của một chiếc maxi-scooter. Hệ thống giảm xóc trước ống lồng với hành trình 100mm, phía sau gắp đơn, phuộc lò xo đơn với hành trình lò xo 92 mm. BMW CE04 cũng được tích hợp phanh đĩa đôi đường kính 265mm với kẹp phanh cố định 4 piston, phía sau phanh đĩa đơn 265mm và đều được tích hợp BMW Motorrad ABS an toàn.

Ngoài ra, xe còn sở hữu loạt trang bị ấn tượng với cụm đồng hồ TFT 10 inch, gói trang bị Dynamics (ABS Pro, DTC, lighting ring, đèn pha thích ứng, chế độ lái Dynamic), tính năng Kiểm soát áp suất lốp (TPC). Đồng thời, BMW CE04 cũng sử dụng chìa khóa thông minh và hốc chứa đồ có thông gió kèm cổng sạc USB tiện lợi.