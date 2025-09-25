Đây là những xe máy điện đi được xa nhất mỗi lần sạc

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ pin, thị trường xe máy điện tại Việt Nam hiện đã xuất hiện nhiều mẫu xe có khả năng di chuyển ấn tượng trên 200 km, giúp người tiêu dùng yên tâm hơn. Dưới đây là danh sách những mẫu xe "vô địch" về quãng đường di chuyển hiện nay:

Dat Bike Quantum S-Series: Quãng đường tối đa 285 km

Dat Bike Quantum S

Dat Bike Quantum S-Series, sản phẩm của thương hiệu xe điện Việt Nam, hiện đang giữ ngôi vị quán quân với khả năng di chuyển tối đa lên đến 285 km sau mỗi lần sạc đầy (ở phiên bản S1 và S2). Mẫu xe này được trang bị pin dung lượng 6,4 kWh, không chỉ cho phép di chuyển xa mà còn mạnh mẽ. Ngay cả phiên bản S3 tiêu chuẩn cũng có thể di chuyển tối đa 200 km và đạt tốc độ 90 km/h, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong phố cũng như những chuyến đi xa.

VinFast Evo200 Series: Quãng đường tối đa 205 km

VinFast Evo200

VinFast Evo200 là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe máy điện với quãng đường di chuyển trên 200 km. Mẫu xe này nổi bật với thiết kế scooter nhỏ gọn, năng động, rất phù hợp cho môi trường đô thị. Hai phiên bản Evo200 và Evo200 Lite đều được trang bị pin LFP dung lượng 3,5 kWh, cho phạm vi di chuyển lần lượt là 203 km và 205 km. Trong khi Evo200 có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h, phiên bản Lite được giới hạn ở 49 km/h, phù hợp với đối tượng học sinh. Với mức giá chỉ 22 triệu đồng, đây là lựa chọn có hiệu năng tốt nhất trong phân khúc.

Pega eSmart AI: Quãng đường tối đa 160 km

Pega eSmart AI

Mặc dù có phạm vi di chuyển ngắn hơn một chút, Pega eSmart AI vẫn là một lựa chọn hấp dẫn nhờ hiệu năng ấn tượng. Xe có thể di chuyển quãng đường 160 km sau mỗi lần sạc và sở hữu tốc độ tối đa lên đến 100 km/h, mạnh mẽ nhất trong danh sách. Với mức giá 55 triệu đồng, Pega eSmart AI là lựa chọn phù hợp cho những ai ưu tiên sức mạnh và tốc độ, bên cạnh quãng đường di chuyển đủ dài cho nhu cầu hàng ngày.