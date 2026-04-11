Người Việt vẫn chuộng xe máy xăng giữa xu hướng điện hóa

Theo số liệu do Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố, tổng doanh số bán hàng trong quý I/2026 (từ tháng 1 đến hết tháng 3/2026) đạt 729.121 xe, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 2,83% so với quý liền trước. Kết quả này phản ánh nhu cầu của người Việt với các mẫu xe máy xăng vẫn rất cao.

Diễn biến này được đánh giá là phần nào gây bất ngờ trong bối cảnh thời gian qua, xu hướng chuyển đổi sang xe điện ngày càng mạnh mẽ, khiến nhiều ý kiến cho rằng nhu cầu đối với xe máy xăng sẽ sớm suy giảm. Tuy nhiên, thực tế thị trường lại cho thấy ngược lại, khi người tiêu dùng Việt Nam vẫn tiếp tục lựa chọn xe xăng như phương tiện di chuyển chính.

Hiện tại, các thành viên của VAMM gồm Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam mới chỉ đưa ra thị trường hai mẫu xe máy điện chính hãng là Honda ICON e: và Yamaha NEO’s. Điều này đồng nghĩa với việc danh mục sản phẩm của các hãng vẫn nghiêng mạnh về xe máy xăng, góp phần duy trì vị thế thống trị của dòng xe này trên thị trường.

Song song với đà tăng doanh số, mặt bằng giá xe máy xăng trên thị trường cũng đang ghi nhận sự ổn định. Với các mẫu xe của Honda, dù mức chênh lệch không quá lớn, giá bán tại đại lý vẫn cao hơn giá niêm yết của hãng từ khoảng 3 đến 5 triệu đồng tùy từng dòng xe. Trong khi đó, các mẫu xe của Yamaha vốn thường được bán thấp hơn giá đề xuất trong các giai đoạn trước, hiện đã được điều chỉnh về mức giá niêm yết. Thậm chí, một số dòng xe như Sirius hay PG-1 còn được bán ra với giá nhỉnh hơn mức đề xuất.

Những diễn biến trên cho thấy, trong khi quá trình điện hóa phương tiện giao thông đang dần được thúc đẩy, xe máy xăng vẫn giữ vai trò chủ đạo và tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của phần lớn người tiêu dùng Việt Nam trên thị trường hiện nay.

Trước đó, Honda Việt Nam đã công bố kết quả kinh doanh với 241.252 xe máy bán ra trong tháng 3. Lũy kế từ đầu năm 2026, tổng doanh số của hãng đạt 612.923 xe. Kết quả này giúp hãng xe Nhật Bản tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường, chiếm khoảng 84% thị phần xe máy trong số các thành viên thuộc VAMM.