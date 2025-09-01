TVS Raider "bùng nổ" với phiên bản Deadpool và Wolverine cực chất!

Lần này, hai nhân vật nổi tiếng Deadpool và Wolverine đã trở thành nguồn cảm hứng cho TVS, tiếp nối thành công từ các phiên bản Raider lấy cảm hứng từ Iron Man và Black Panther ra mắt vào năm 2023. Với thiết kế tem xe táo bạo, màu sắc nổi bật và đồ họa sống động, hai phiên bản mới mang đậm cá tính của từng siêu anh hùng, thể hiện sự khác biệt và phong cách riêng dành cho những người trẻ yêu thích sự độc đáo và cá tính.

Dù thay đổi về ngoại hình, cả hai phiên bản Raider Deadpool và Wolverine vẫn giữ nguyên khối động cơ 3 van, dung tích 124,8cc, sản sinh mô-men xoắn tối đa 11,75 Nm tại 6.000 vòng/phút – một trong những mức hiệu suất tốt nhất trong phân khúc. Xe tiếp tục được trang bị các công nghệ tiên tiến như iGO Assist với chế độ Boost, giúp tăng tốc nhanh chóng khi cần thiết, cùng công nghệ GTT (Glide Through Technology), hỗ trợ vận hành mượt mà ở tốc độ thấp và nâng cao hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu.

Về mặt công nghệ, Raider Super Squad Edition nổi bật với cụm đồng hồ LCD đảo chiều có khả năng kết nối hoàn toàn, tích hợp hơn 85 tính năng hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu của những người dùng yêu thích công nghệ. Các tính năng bao gồm phân tích dữ liệu hành trình, hỗ trợ điều hướng, cảnh báo cuộc gọi và tin nhắn, cùng nhiều tiện ích khác, giúp người lái luôn chủ động và kết nối trong mọi hành trình.

TVS Raider Deadpool và Wolverine phiên bản giới hạn được niêm yết với mức giá 99.465 rupee, tương đương khoảng 29,7 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt. Mẫu xe sẽ chính thức được phân phối tại các đại lý của TVS trên toàn Ấn Độ ngay trong tháng này.

Với thiết kế ấn tượng, hiệu năng vượt trội và công nghệ tiên tiến, Raider tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu xe lý tưởng cho thế hệ Gen Z – những người trẻ không chỉ tìm kiếm phương tiện di chuyển, mà còn muốn sở hữu một cỗ máy phản ánh cá tính và phong cách sống của chính mình.