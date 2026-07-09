Kia Sportage thế hệ mới lộ diện nội thất, màn hình siêu lớn

Sau những hình ảnh ngoại thất xuất hiện trước đó, loạt ảnh mới do The Korean Car Blog chia sẻ đã hé lộ lần đầu khoang nội thất của mẫu SUV cỡ C này, đồng thời cho thấy nhiều thay đổi lớn về công nghệ và hệ truyền động.

Điểm nổi bật nhất nằm ở cụm màn hình trung tâm hoàn toàn mới. Theo các nguồn tin từ Hàn Quốc, Sportage thế hệ mới nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những mẫu xe phổ thông đầu tiên của Kia được trang bị Pleos Connect - nền tảng phần mềm thế hệ mới do Hyundai Motor Group phát triển và dự kiến cũng sẽ xuất hiện trên các thế hệ tiếp theo của Hyundai Tucson hay Santa Fe.

So với hệ thống Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) hiện nay, Pleos Connect được thiết kế theo hướng giống một hệ điều hành trên smartphone hoặc máy tính bảng. Giao diện mới hỗ trợ chia nhiều cửa sổ ứng dụng, tích hợp các dịch vụ của bên thứ ba, cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) và nâng cao khả năng đa nhiệm. Hyundai Motor Group đặt mục tiêu đưa nền tảng này lên khoảng 20 triệu xe Hyundai, Kia và Genesis vào năm 2030.

Qua những hình ảnh nguyên mẫu, màn hình trung tâm của Sportage mới có kích thước lớn hơn đáng kể so với đời hiện hành, trong khi khu vực táp-lô được thiết kế theo phong cách tối giản hơn. Dù tăng cường số hóa, Kia vẫn giữ lại một số nút bấm vật lý để điều khiển các chức năng thường dùng nhằm đảm bảo sự thuận tiện khi vận hành.

Bên cạnh thay đổi về công nghệ, Sportage thế hệ mới cũng được cho là sẽ bước vào giai đoạn điện hóa mạnh mẽ hơn. Theo kế hoạch sản phẩm, tại Hàn Quốc và châu Âu, Kia có thể loại bỏ hoàn toàn các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong thuần túy, chỉ giữ lại ba cấu hình gồm mild-hybrid, hybrid và plug-in hybrid. Riêng thị trường Mỹ nhiều khả năng vẫn duy trì một số phiên bản máy xăng trong giai đoạn chuyển tiếp.

Hệ thống hybrid cũng được kỳ vọng sẽ được nâng cấp với mô-tơ điện mạnh hơn và pin dung lượng lớn hơn nhằm cải thiện hiệu suất vận hành cũng như mức tiêu hao nhiên liệu. Đáng chú ý, biến thể plug-in hybrid được đồn đoán có thể đạt quãng đường di chuyển thuần điện khoảng 100 km sau mỗi lần sạc.

Ở bên ngoài, những hình ảnh chạy thử trước đó cho thấy Sportage thế hệ mới sẽ sở hữu thiết kế vuông vức hơn, lấy cảm hứng từ các mẫu SUV Kia đời mới với cụm đèn trước đặt dọc, lưới tản nhiệt cỡ lớn và các đường nét thân xe góc cạnh hơn.

Hiện Kia chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức. Tuy nhiên, việc nguyên mẫu đã xuất hiện với nội thất gần như hoàn thiện cho thấy Sportage thế hệ mới nhiều khả năng sẽ trình làng trong năm 2027, sau Hyundai Tucson thế hệ mới, đồng thời trở thành một trong những mẫu xe tiên phong của Kia trong việc áp dụng nền tảng Pleos Connect và chiến lược điện hóa quy mô lớn.