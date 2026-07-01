KLX230 2027 trình làng: “chiến binh” off-road giá nhỉnh 50 triệu đồng

Là mẫu mô tô đa dụng hướng tới cả nhu cầu vận hành thường ngày và những cung offroad chuyên nghiệp, KLX230 là lựa chọn phù hợp với người mới chơi. Ở phiên bản 2027, KLX230 vẫn giữ phong cách thiết kế đặc trưng lấy cảm hứng từ dòng KX motocross, với thân xe gọn gàng, ít chi tiết thừa và tổng thể mang tính thực dụng cao.

Ngôn ngữ thiết kế tập trung vào sự tối giản và hiệu quả vận hành, trong đó các mảng thân xe liền khối, yên phẳng kiểu off-road và cụm đèn LED nhỏ gọn tạo nên hình ảnh đặc trưng của một mẫu xe thiên về địa hình. Triết lý thiết kế này giúp xe duy trì khả năng di chuyển linh hoạt trong nhiều điều kiện khác nhau, đồng thời hỗ trợ người lái dễ dàng kiểm soát thân xe khi chuyển hướng hoặc di chuyển trên địa hình phức tạp.

Về vận hành, KLX230 2027 được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 233 cc, làm mát bằng gió, sử dụng cơ cấu SOHC 2 van và hệ thống phun xăng điện tử. Động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 19 mã lực tại 7.800 vòng/phút và mô-men xoắn 19 Nm tại 6.200 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số 6 cấp. Cấu hình động cơ được tối ưu theo hướng dễ kiểm soát, tập trung vào khả năng tạo mô-men xoắn ở dải vòng tua thấp và trung, giúp xe vận hành ổn định trong điều kiện đường trơn trượt hoặc địa hình gồ ghề.

Khung sườn của xe sử dụng dạng ống thép bán đôi (semi-double cradle), được thiết kế nhằm tối ưu độ cứng vững và khả năng chịu tải trong điều kiện off-road. Trọng lượng xe ở mức khoảng 139 kg khi sẵn sàng vận hành, trong khi trọng lượng khô ước tính khoảng 133 kg, giúp tổng thể xe duy trì sự linh hoạt cần thiết trong phân khúc dual-sport. Các thông số kích thước như chiều dài cơ sở 1.370 mm, khoảng sáng gầm 255 mm và chiều cao yên 880 mm cho thấy KLX230 2027 được thiết kế để cân bằng giữa khả năng vượt địa hình và tính thực dụng khi sử dụng trong đô thị.

Hệ thống treo tiếp tục là một trong những điểm nhấn quan trọng của mẫu xe này, với phuộc trước ống lồng đường kính 37 mm có hành trình 220 mm và giảm xóc sau Uni-Trak với hành trình 223 mm. Hệ thống bánh xe kích thước 21 inch phía trước và 18 inch phía sau cũng là tiêu chuẩn quen thuộc của xe off-road, giúp tăng khả năng vượt chướng ngại vật và cải thiện độ bám đường trên nền đất mềm hoặc sỏi đá.

Về hệ thống phanh, KLX230 2027 được trang bị phanh đĩa đơn ở cả bánh trước và bánh sau, với đường kính lần lượt là 290 mm và 230 mm. Xe đi kèm hệ thống ABS ở bánh trước, giúp hạn chế tình trạng khóa bánh khi phanh gấp trên bề mặt trơn trượt như đường ướt hoặc cát sỏi. Người lái cũng có thể chủ động tắt ABS khi vận hành off-road để tăng khả năng kiểm soát trong các tình huống cần trượt bánh có chủ đích.

Kawasaki KLX230 2027 được bán tại thị trường Ấn Độ với giá 189.000 rupee - khoảng 52,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.