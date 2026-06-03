Mẫu mô tô mới 'dát' toàn hàng hiệu, giá rẻ bất ngờ gây sức ép lên Honda, Kawasaki

SRK 800 RC là mẫu supersport thương mại mới nhất được phát triển dựa trên nền tảng của chiếc xe đua SRK 800 RS đang tham dự giải Supersport World Championship. Với động cơ bốn xi-lanh thẳng hàng công suất 125 mã lực cùng hàng loạt trang bị cao cấp đến từ những thương hiệu danh tiếng, SRK 800 RC được xem là lời tuyên chiến trực diện của nhà sản xuất Trung Quốc với các biểu tượng trong phân khúc như Honda CBR600RR hay Kawasaki Ninja ZX-6R.

Trái tim của SRK 800 RC là khối động cơ bốn xi-lanh thẳng hàng dung tích 778 cc, sử dụng cấu hình DOHC 16 van và làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 125 mã lực tại 12.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 78 Nm. Đây là mức hiệu năng đáng chú ý trong phân khúc supersport tầm trung, vượt qua cả công suất của Honda CBR600RR và nhỉnh hơn đôi chút so với Kawasaki Ninja ZX-6R hiện hành.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp kết hợp quickshifter hai chiều trang bị tiêu chuẩn, cho phép sang số lên và xuống mà không cần bóp côn. Theo công bố từ nhà sản xuất, mẫu xe có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 215 km/h, đưa SRK 800 RC trở thành một trong những mẫu sportbike mạnh nhất mà QJMotor từng sản xuất.

Xe sử dụng khung nhôm dạng cầu cùng gắp sau bằng nhôm nhằm tối ưu độ cứng vững và giảm trọng lượng. Hệ thống treo được cung cấp bởi Marzocchi với phuộc USD phía trước và giảm xóc đơn phía sau, đều có khả năng điều chỉnh. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị sẵn trợ lực lái nhằm tăng độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao hoặc trong điều kiện đường đua.

Hệ thống phanh do Brembo đảm nhiệm với các đĩa phanh hiệu suất cao kết hợp ABS tiêu chuẩn. Bộ lốp Pirelli kích thước 120/70 R17 phía trước và 180/55 R17 phía sau mang lại khả năng bám đường tương xứng với hiệu năng của động cơ. Đáng chú ý, SRK 800 RC còn được tích hợp hệ thống giám sát áp suất lốp hiển thị trực tiếp trên cụm đồng hồ TFT, một trang bị ngày càng phổ biến trên các dòng mô tô thể thao hiện đại.

SRK 800 RC sở hữu ba chế độ lái gồm Normal, Rain và Sport, đi kèm hệ thống kiểm soát lực kéo và ABS. Toàn bộ thông tin vận hành được hiển thị thông qua cụm đồng hồ TFT màu 5 inch. QJMotor cho biết phần khí động học của xe được phát triển trong hầm gió và tiếp tục hoàn thiện trên đường đua nhằm tối ưu khả năng ổn định ở tốc độ cao. Thiết kế tổng thể cũng mang đậm cảm hứng từ những chiếc xe đua của hãng đang thi đấu quốc tế, với dàn áo sắc cạnh và tư thế lái thiên về hiệu suất.

SRK 800 RC có chiều dài tổng thể 2.085 mm, rộng 800 mm và cao 1.215 mm. Chiều cao yên ở mức 850 mm, phù hợp với những người lái có thể hình trung bình đến cao. Trọng lượng ướt được công bố ở mức 205 kg cùng bình nhiên liệu dung tích 16 lít. Dù nặng hơn một vài đối thủ Nhật Bản trong phân khúc, mẫu xe bù lại bằng dung tích động cơ lớn hơn và công suất cao hơn.

Tại thị trường Đức, QJMotor SRK 800 RC được bán với giá 10.999 euro (khoảng 337 triệu đồng), thấp hơn đáng kể so với mức trên 13.000 euro (khoảng 398 triệu đồng) của Honda CBR600RR hay Kawasaki Ninja ZX-6R.