Toyota gỡ lệnh "đóng sổ" Land Cruiser 70 Series, thêm AdBlue để đạt chuẩn khí thải

Toyota Australia đã chính thức mở lại đơn đặt hàng đối với một số phiên bản số tự động của dòng Land Cruiser 70 Series sau thời gian tạm dừng để nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, đáp ứng tiêu chuẩn Euro 6 Stage C dành cho xe hạng nặng.

Theo thông báo từ Toyota Australia, khách hàng hiện đã có thể đặt mua các phiên bản số tự động của Land Cruiser 76 Series Wagon, 78 Series Troop Carrier và 79 Series Pickup. Dây chuyền sản xuất các biến thể này sẽ được khởi động trở lại từ tháng 8, sau khi hãng hoàn tất việc trang bị hệ thống sử dụng dung dịch AdBlue trên toàn bộ dòng xe nhằm cắt giảm lượng khí thải oxit nitơ (NOx).

Trước đó, Toyota đã nhiều lần phải tạm dừng nhận đơn đặt hàng đối với Land Cruiser 70 Series. Vào giữa năm ngoái, phiên bản 76 Series GXL Wagon số tự động bị "đóng sổ" do nguồn cung hạn chế khiến thời gian chờ giao xe kéo dài tới gần một năm tại một số đại lý. Đến tháng 9/2025, toàn bộ dòng Land Cruiser 70 Series tiếp tục tạm rút khỏi thị trường để thực hiện các nâng cấp cần thiết nhằm đáp ứng Quy chuẩn Thiết kế Australia (ADR 80/04), đồng bộ với tiêu chuẩn khí thải Euro 6 Stage C.

Ông John Pappas, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh, tiếp thị và vận hành nhượng quyền của Toyota Australia, cho biết việc tạm dừng nhận đơn là giải pháp cần thiết để quản lý kỳ vọng của khách hàng trong bối cảnh nguồn cung gặp nhiều khó khăn. Ông cũng bày tỏ sự vui mừng khi hãng có thể mở lại sổ đặt hàng đối với các phiên bản số tự động.

Thay đổi lớn nhất trên Land Cruiser 70 Series đời 2026 là việc bổ sung bình chứa AdBlue dung tích 20 lít. Hệ thống giảm xúc tác chọn lọc (SCR) sử dụng dung dịch urê để xử lý khí thải, giúp giảm đáng kể lượng NOx phát sinh từ động cơ diesel. Trên các phiên bản 76 Series, 78 Series và 79 Series cabin kép, cổng châm AdBlue được bố trí phía trên chắn bùn trước bên trái, trong khi bản cabin đơn đặt cổng nạp ở phía sau cabin.

Bên cạnh đó, phiên bản 78 Series Troop Carrier cũng được điều chỉnh dung tích bình nhiên liệu từ 180 lít xuống còn 130 lít, tương đồng với các biến thể khác trong dòng LandCruiser 70 Series.

Việc bổ sung hệ thống xử lý khí thải không ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe. Land Cruiser 70 Series vẫn sử dụng động cơ diesel tăng áp 4 xi-lanh 2.8L quen thuộc, sản sinh công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm trên các phiên bản kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Dù đã mở bán trở lại một phần, Toyota cho biết các phiên bản số sàn của 78 Series, 79 Series cabin kép/chassis và 76 Series GXL Wagon vẫn tiếp tục tạm ngừng nhận đơn trong thời điểm hiện tại.

Việc gián đoạn nguồn cung đã tác động đáng kể đến sức bán của mẫu xe này. Doanh số Land Cruiser 70 Series tại Australia đã giảm tới 82% tính đến hết tháng 5 năm nay, bất chấp Toyota từng tăng thêm sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường.