Kawasaki KLX150 XPL 2026 ra mắt: Xe trail phong cách cổ điển, giá 66,2 triệu đồng

Hướng tới những người dùng yêu thích dòng xe địa hình cỡ nhỏ nhưng vẫn linh hoạt cho việc di chuyển hàng ngày trên đường phố, KLX150 XPL 2026 được phát triển dựa trên nền tảng KLX150. Mẫu xe không mang phong cách trail thuần túy mà được định vị như một mẫu trail-touring.

Thay vì sử dụng cụm đèn pha góc cạnh theo phong cách motocross hiện đại như đa số mẫu xe trong phân khúc, Kawasaki lựa chọn đèn pha tròn cổ điển kết hợp cùng gương chiếu hậu tròn, mang lại diện mạo gợi nhớ đến những mẫu xe trail huyền thoại của thập niên trước. Tuy nhiên, phong cách hoài cổ này không khiến chiếc xe trở nên lỗi thời khi toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED hiện đại.

Xe được lắp kính chắn gió phía trước, bộ bảo vệ tay lái, tấm chắn gầm động cơ và khung bảo vệ. Xe được trang bị hệ thống giảm xóc hành trình ngược phía trước đi kèm với giảm xóc đơn monoshock, cho khả năng hấp thụ dao động hiệu quả khi di chuyển trên đường đất hoặc những cung đường có bề mặt không bằng phẳng.

KLX150 XPL 2026 sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 144 cc, làm mát bằng không khí, sử dụng cấu hình SOHC 2 van. Đáng chú ý, Kawasaki vẫn trung thành với hệ thống chế hòa khí Keihin NCV24 thay vì chuyển sang phun xăng điện tử như xu hướng hiện nay. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,6 kW, tương đương khoảng 12 mã lực tại 8.000 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 11,3 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số côn tay 5 cấp và hệ thống truyền động bằng xích.

KLX150 XPL sở hữu trọng lượng chỉ 121 kg, con số được đánh giá là khá lý tưởng đối với một mẫu xe địa hình cỡ nhỏ. Trong khi đó, bình nhiên liệu dung tích 6,9 lít đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như các hành trình ngắn và trung bình.

Tại Indonesia, Kawasaki chỉ phân phối KLX150 XPL 2026 với giá 44,8 triệu Rupiah - khoảng 66,2 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.