Xe côn tay 233cc kiểu dáng hầm hố, nhiều trang bị xịn, giá chỉ 53 triệu đồng

Kawasaki Ấn Độ vừa công bố phiên bản mới của mẫu xe KLX230 2027 với mức giá đề xuất 2,19 lakh Rs (khoảng 53 triệu đồng). So với phiên bản 2026, giá xe đã tăng thêm 35.000 Rupee (khoảng 9,7 triệu đồng), tuy nhiên, thiết kế, tính năng và hệ thống cơ khí của xe không có sự thay đổi nào đáng kể.

Ngoài phiên bản KLX230 tiêu chuẩn, Kawasaki cũng giới thiệu phiên bản KLX230 S 2027 với chiều cao yên thấp hơn, nhằm phục vụ những người dùng có chiều cao khiêm tốn, với mức giá không đổi.

KLX230 2027 là mẫu xe dual-sport tầm trung, lý tưởng cho những ai tìm kiếm một chiếc mô tô nhẹ, dễ dàng chuyển đổi giữa đường mòn và đường nhựa. Mặc dù có giá tương đương với các mẫu xe underbone như Yamaha Exciter hay Honda Winner X, nhưng Kawasaki KLX230 nổi bật với dung tích động cơ lớn hơn. Xe được trang bị động cơ xi-lanh đơn 233cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 18,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 19 Nm.

Với khung xe nhẹ, trọng lượng khô của KLX230 chỉ ở mức 139 kg, giúp mẫu xe này trở thành một trong những lựa chọn dễ tiếp cận nhất trong phân khúc xe địa hình tại Ấn Độ. Hệ thống treo của KLX230 2027 vẫn giữ nguyên, với phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc đơn phía sau, cung cấp hành trình lần lượt là 220 mm và 223 mm. Mặc dù chiều cao yên 880 mm có thể là một trở ngại cho một số người dùng, nhưng khoảng sáng gầm và hành trình giảm xóc vẫn là những điểm mạnh của mẫu xe này.

Về thiết kế, KLX230 MY2027 không có sự khác biệt so với phiên bản trước. Khách hàng có thể lựa chọn giữa hai màu sơn Xanh Lá Cây và Xám Chiến Đấu, cả hai đều không có cập nhật đồ họa đáng chú ý.

Hệ thống phanh của Kawasaki KLX230 bao gồm phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, tích hợp hệ thống ABS kênh đôi, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho xe thương mại tại Ấn Độ. Bảng đồng hồ của xe là dạng kỹ thuật số, mặc dù không có màu sắc nhưng thông tin vận hành được hiển thị rõ nét trên màn hình LCD.