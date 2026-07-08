Danh sách xe máy điện đổi pin tại thị trường Việt Nam

Pin là bộ phận quan trọng quyết định khả năng vận hành của xe máy điện, vì vậy các nhà sản xuất liên tục nghiên cứu và phát triển nhiều giải pháp nhằm nâng cao tính tiện dụng. Bên cạnh các dòng xe sử dụng pin có thể tháo rời để sạc, mô hình đổi pin tại trạm cũng đang được nhiều hãng đầu tư nhằm rút ngắn thời gian nạp năng lượng và tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Xe máy điện Loại pin Số km một lần sạc (tối đa) Giá bán (triệu đồng) Chi phí đổi pin Honda CUV e: Lithium Ion 26,1 Ah x 2 73 44,18 miễn phí Yamaha NEO Lithium-ion 23.2Ah 120 36,9 miễn phí VinFast Viper LFP 1,5 kWh 156 39,9 9000 đồng/pin/lần, miễn phí 20 lần/tháng VinFast Feliz II LFP 1,5 kWh 156 24,9 VinFast Evo LFP 1,5 kWh 165 25,6 VinFast Evo Lite LFP 1,5 kWh 165 22,6 VinFast Flazz Max LFP 1,5 kWh 87 14,99 Yadea Osta LFP 72V45Ah 180 28,99 Selex Camel Lithium 50 28,3 14.000 đồng/pin/lần Selex Camel 2 Lithium 50 29,3

Tại Việt Nam, Selex là một trong những đơn vị tiên phong xây dựng hệ thống trạm đổi pin. Giải pháp này giúp người dùng nhanh chóng thay pin chỉ trong vài phút, đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển như shipper hay tài xế xe ôm công nghệ. Hai mẫu xe chủ lực của hãng hiện nay là Camel và Camel 2.

Các mẫu xe Selex đều sử dụng pin lithium-ion có trọng lượng khoảng 7,2 kg mỗi viên, thuận tiện cho việc thay thế tại trạm. Mức phí đổi pin hiện là 14.000 đồng/lần. Mỗi xe có thể lắp tối đa ba viên pin, cho phạm vi hoạt động lên tới khoảng 150 km sau mỗi lần sạc đầy.

VinFast hiện là hãng sở hữu danh mục xe máy điện hỗ trợ đổi pin đa dạng nhất trên thị trường với các mẫu Viper, Feliz II, Evo, Evo Lite và Flazz Max. Các mẫu xe này đều sử dụng pin LFP dung lượng 1,5 kWh, nặng khoảng 12,5 kg. Chi phí đổi pin được niêm yết ở mức 9.000 đồng/lần, tuy nhiên VinFast đang áp dụng chương trình miễn phí đổi pin tối đa 20 lần mỗi tháng, kéo dài đến giữa năm 2028.

Ở nhóm các thương hiệu khác, Honda, Yamaha và Yadea hiện mỗi hãng đều đã giới thiệu một mẫu xe máy điện hỗ trợ đổi pin tại Việt Nam. Thay vì đầu tư hệ thống trạm riêng như VinFast hay Selex, Honda và Yamaha tận dụng mạng lưới đại lý phân phối làm điểm đổi pin, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận dịch vụ hơn.

Hiện cả Honda và Yamaha đều áp dụng chính sách miễn phí đổi pin cho khách hàng tại các điểm đổi pin trong hệ thống của mình, góp phần giảm chi phí sử dụng và tăng sức hấp dẫn cho các dòng xe máy điện của hãng.