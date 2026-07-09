Người Việt ngày càng ưu tiên mua ô tô Toyota nhập khẩu

Sau hai tháng liên tiếp giảm sút, thị trường ô tô Việt Nam đang cho thấy dấu hiệu hồi phục, đặc biệt là với thương hiệu Toyota. Các mẫu xe nhập khẩu như Innova Cross, Yaris Cross và Hilux đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng hơn so với các mẫu xe lắp ráp trong nước.

Innova Cross dẫn đầu doanh số xe Toyota trong tháng 6.

Theo số liệu bán hàng mới nhất từ Toyota Việt Nam (TMV), trong tháng 6 vừa qua, hãng đã tiêu thụ tổng cộng 6.494 xe, trong đó có 1.098 xe lắp ráp trong nước và 5.396 xe nhập khẩu. So với tháng 5, doanh số bán ô tô Toyota đã tăng thêm 841 xe, đánh dấu sự phục hồi sau hai tháng giảm liên tiếp vào tháng 4 và tháng 5.

Mặc dù thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng của xe Trung Quốc và sự phát triển nhanh chóng của ô tô điện, người tiêu dùng vẫn ưa chuộng các dòng xe Toyota nhờ vào tính ổn định, bền bỉ và giá trị thương hiệu.

Những mẫu xe Toyota hút khách trong tháng 6

Trong tháng 6 vừa qua, mẫu MPV 7 chỗ Innova Cross đã vượt qua Yaris Cross để trở thành mẫu xe Toyota bán chạy nhất với 1.670 xe được giao đến tay khách hàng. Đáng chú ý, phiên bản hybrid của Innova Cross đã đóng góp hơn một nửa doanh số với 884 xe. Yaris Cross xếp thứ hai với 1.206 xe, giảm 224 xe so với tháng trước do sự cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc crossover hạng B.

Hilux cũng tạo sức hút mạnh mẽ.

Mẫu xe bán tải Hilux cũng ghi nhận doanh số 1.000 xe trong tháng 6, tăng 352 xe so với tháng 5, cho thấy sức hút trở lại sau khi ra mắt thế hệ mới. Bên cạnh đó, Corolla Cross cũng đóng góp 779 xe, với 584 xe thuộc phiên bản hybrid.

Tuy nhiên, các mẫu xe lắp ráp trong nước như Vios và Veloz Cross đang dần mất sức hút, với doanh số Vios giảm xuống còn 436 xe và Veloz Cross chỉ đạt 622 xe trong tháng 6. Hiện tại, TMV chỉ còn lắp ráp một số mẫu như Vios và Veloz Cross.

Tổng doanh số bán ô tô Toyota tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 đạt 35.410 xe, trong đó doanh số xe hybrid ghi nhận 1.894 xe. Sự phục hồi này cho thấy Toyota vẫn giữ vững vị thế trong lòng người dùng Việt Nam.