Kawasaki Ninja ZX-6R 2026 chính thức trình làng, siêu phẩm thế hệ mới!

Ở phiên bản 2026, Kawasaki Ninja ZX-6R chỉ có duy nhất một tùy chọn màu sắc là xanh Lime Green. Tuy nhiên, điểm mới nằm ở bộ tem xe với đồ họa kết hợp các sọc màu xanh dương và trắng chạy dọc phần thân xe, tạo nên tổng thể hài hòa và tinh tế hơn. Mặt nạ trước cũng được bổ sung màu xanh dương nhẹ, giúp tạo điểm nhấn thị giác.

Về thiết kế tổng thể, ZX-6R 2026 vẫn giữ nguyên cấu trúc quen thuộc, lấy cảm hứng từ "đàn anh" Ninja ZX-10R. Xe sở hữu hệ thống đèn pha LED dạng hybrid projector, cụm đèn được đặt sâu tạo ánh nhìn sắc sảo và mạnh mẽ. Phần mặt nạ xe được tạo hình nhiều lớp, kết hợp với hốc gió kiểu cánh gió và cánh gió cằm giúp tăng tính khí động học. Bên cạnh đó, xe còn có kính chắn gió thể thao, bình xăng tạo khối góc cạnh, yên xe tách rời thể thao, ống xả vểnh cao.

Về hiệu năng, Ninja ZX-6R 2026 tiếp tục sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 636cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 124 mã lực và mô-men xoắn 69 Nm. Khi kết hợp với hệ thống RAM Air, xe có thể đạt công suất cực đại lên đến 129 mã lực. Xe sử dụng hộp số 6 cấp và được tích hợp hệ thống Quick Shifter và Assist & Slipper Clutch.

Kawasaki ZX-6R sử dụng khung nhôm dạng perimeter cùng với hệ thống treo gồm phuộc trước hành trình ngược và giảm xóc sau dạng tay đòn với lò xo đôi. Hành trình giảm xóc là 120 mm ở phía trước và 151 mm ở phía sau. Xe được trang bị bánh xe 17 inch với lốp không săm kích thước 120/70 và 180/55 lần lượt cho phía trước và sau.

Xe cũng được tích hợp hệ thống phanh đĩa đôi 310 mm phía trước và đĩa đơn 220 mm phía sau, cho khả năng phanh mạnh mẽ và chính xác. ABS kênh đôi cũng là trang bị tiêu chuẩn giúp tăng sự an toàn trong quá trình vận hành của xe.

Ngoài ra, ZX-6R 2026 còn được trang bị màn hình màu TFT 4,3 inch, có kết nối điện thoại thông minh, hiển thị đa dạng thông tin như: số đang gài, tốc độ, vòng tua, quãng đường, mức nhiên liệu, đồng hồ thời gian, v.v. Xe hỗ trợ 4 chế độ lái gồm: Sport, Road, Rain và chế độ tùy chỉnh theo người dùng (Manual).