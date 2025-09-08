Giá môtô Kawasaki W175 tháng 9/2025, giảm 10 triệu đồng

Một đại lý Kawasaki tại Hà Nội hiện đang triển khai chương trình ưu đãi với mức giảm hơn 10 triệu đồng dành cho khách hàng mua mẫu xe W175. Đây có thể xem là thời điểm phù hợp cho những ai đang cân nhắc sở hữu dòng mô tô mang phong cách cổ điển này.

Bảng giá Kawasaki W175 mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Kawasaki W175 77,5 67,5 Kawasaki W175 SE 78 68

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Kawasaki W175 là mẫu mô tô có giá bán thấp nhất trong danh mục sản phẩm của Kawasaki tại thị trường Việt Nam. Khác với xu hướng hiện nay hướng tới công nghệ và hiệu suất, W175 theo đuổi phong cách thiết kế cổ điển, được lấy cảm hứng từ những mẫu xe của thập niên 1960. Xe được trang bị các chi tiết mang tính đặc trưng như đèn pha tròn sử dụng bóng halogen, đồng hồ analog, bình xăng hình giọt nước, ốp hông dạng hộp, ống xả thiết kế cổ chai, vành nan hoa và yên xe kiểu bánh mì.

Xe sử dụng động cơ SOHC, xy-lanh đơn, dung tích 177cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này cho công suất 13 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Cấu hình này phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị, đặc biệt ở dải tốc độ thấp. Việc bảo trì, sửa chữa dễ dàng và chi phí vận hành ở mức hợp lý là một điểm đáng lưu ý đối với người dùng phổ thông.

W175 có chiều cao yên 775 mm, phù hợp với đa số vóc dáng người Việt. Ghi đông được đặt thấp, mang lại tư thế ngồi hơi chúi về phía trước, tương tự phong cách Café Racer nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng hàng ngày. Xe cũng được trang bị bình xăng phụ, giúp mở rộng phạm vi di chuyển thêm khoảng 25–30 km sau khi hết nhiên liệu ở bình chính.

Trong điều kiện đô thị, W175 cho cảm giác điều khiển ổn định ở tốc độ dưới 80 km/h. Thiết kế nhỏ gọn giúp xe dễ dàng luồn lách trong giao thông đông đúc. Các chi tiết như lớp sơn, hệ thống điện và phụ tùng được hoàn thiện ở mức cơ bản, chú trọng vào tính thực dụng.

Với định hướng rõ ràng về thiết kế và đối tượng sử dụng, Kawasaki W175 được đưa ra thị trường như một lựa chọn phù hợp cho những người tìm kiếm một chiếc xe có ngoại hình cổ điển, dễ vận hành và sử dụng trong nhiều tình huống hàng ngày.

Bảng thông số kỹ thuật của Kawasaki W175: