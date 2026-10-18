Xe máy điện mới gây sốt với thiết kế "không giống ai", trang bị loạt công nghệ hiện đại

Không đi theo lối thiết kế quen thuộc của phần lớn xe máy điện trên thị trường, Future Eyes E-Moto F150 Pro gây ấn tượng với kiểu dáng góc cạnh, những đường nét tạo hình táo bạo và tổng thể mang hơi hướng tương lai. Sự kết hợp giữa xe tay ga và mô tô crossover không chỉ tạo dấu ấn riêng về ngoại hình mà còn hướng đến tính linh hoạt, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Bên cạnh thiết kế độc đáo, mẫu xe còn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Hệ thống chiếu sáng LED kết hợp cùng màn hình đồng hồ TFT kích thước lớn, bố trí nổi bật trên cụm ghi đông trần, góp phần hoàn thiện phong cách crossover đặc trưng. Xe cũng hỗ trợ mở khóa bằng NFC, mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng, đồng thời tăng cường khả năng bảo mật.

Điểm đáng chú ý trên Future Eyes E-Moto F150 Pro là hệ thống treo được đầu tư khá nổi bật so với tổng thể xe. Phía trước, xe sử dụng phuộc hành trình ngược USD thuộc dòng R của YU-AN, với kích thước lớn, tạo điểm nhấn cho phần đầu xe. Trong khi đó, hệ thống treo sau là giảm xóc đơn Monoshock, được bố trí tương đối nằm ngang và lệch khỏi đường tâm thân xe, tạo nên kết cấu khác biệt về mặt thị giác.

Hệ thống phanh trước sử dụng hai đĩa phanh kết hợp với cặp cùm phanh Taisko. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu, góp phần tăng vẻ thể thao cho thiết kế tổng thể. Trên nguyên mẫu hiện tại, bánh sau có kích thước 12 inch. Tuy nhiên, Xiaobentian Studio đang cân nhắc nâng cấp lên bánh 13 hoặc 14 inch khi phát triển phiên bản thương mại.

Theo thông tin từ Xiaobentian Studio, Future Eyes E-Moto F150 Pro hiện vẫn đang ở giai đoạn nguyên mẫu kỹ thuật. Nhà phát triển tiếp tục hoàn thiện thiết kế và điều chỉnh sản phẩm dựa trên phản hồi của người dùng trước khi tiến tới các bước phát triển tiếp theo.

Ở thời điểm hiện tại, các thông số quan trọng như công suất động cơ, dung lượng pin, phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc và thời gian sạc vẫn chưa được công bố. Do đó, khả năng vận hành thực tế cũng như thời điểm thương mại hóa của mẫu xe máy điện mang phong cách ADV này vẫn là những thông tin đáng chờ đợi trong thời gian tới.