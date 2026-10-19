Royal Enfield ra mắt mô tô giá 116 triệu đồng, có tiền chưa chắc đã mua được

Điểm nổi bật nhất của Royal Enfield Classic 650 Anniversary Edition là lớp sơn Hypershift độc quyền, có khả năng chuyển đổi giữa các sắc thái đỏ, xanh lá và vàng tùy theo góc chiếu sáng. Lớp sơn có nền màu lấy cảm hứng từ đồng thau, gợi nhớ đến những mẫu mô tô Royal Enfield đầu tiên ra đời năm 1901.

Hiệu ứng chuyển màu được thể hiện trên bình xăng, tấm ốp hông, chắn bùn và cụm vỏ đèn pha, tạo nên diện mạo khác biệt trên những đường cong đặc trưng của thân xe. Trong khi đó, động cơ và hệ thống ống xả sơn đen tạo sự tương phản, giúp tổng thể không quá rối mắt mà vẫn giữ được phong cách cổ điển đặc trưng của dòng Classic.

Các chi tiết trang trí cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho phiên bản kỷ niệm. Bình xăng được tô điểm bằng những đường viền sơn thủ công chạy dọc phần trung tâm màu đen, trong khi họa tiết pháo thần công mang tính biểu tượng của Royal Enfield được đặt trên đỉnh bình xăng. Tấm ốp hông có thêm biểu trưng mạ vàng kỷ niệm 125 năm thành lập thương hiệu.

Xe sử dụng yên bọc da màu nâu với đường chỉ khâu chần quả trám, kết hợp hài hòa với các chi tiết màu vàng trên thân xe. Trang bị tiêu chuẩn gồm đèn pha LED, đèn hậu LED, cổng sạc USB Type-C, bánh xe nan hoa, gương chiếu hậu tròn và hệ thống ống xả kép sơn đen. Đèn xi-nhan vẫn sử dụng bóng đèn thông thường. Bình nhiên liệu có dung tích 14,7 lít, trong khi trọng lượng xe được công bố ở mức 243 kg khi tính với 90% nhiên liệu và dầu bôi trơn.

Về vận hành, Classic 650 Anniversary Edition tiếp tục sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 647,95 cc, phun nhiên liệu điện tử và trang bị trục cam đơn đặt trên đỉnh xi-lanh (SOHC). Động cơ sản sinh công suất tối đa 34,6 kW, tương đương khoảng 47 mã lực, tại 7.250 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 52,3 Nm tại 5.650 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp và bộ ly hợp ướt nhiều đĩa. So với Classic 650 tiêu chuẩn, phiên bản kỷ niệm không có thay đổi đáng kể về hệ truyền động, mà tập trung vào thiết kế và các chi tiết hoàn thiện đặc biệt.

Hệ thống phanh gồm đĩa trước đường kính 320 mm và đĩa sau 300 mm, cả hai đều sử dụng cùm phanh nổi hai piston và được hỗ trợ bởi hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh. Xe trang bị bánh trước 19 inch, bánh sau 18 inch, đi kèm lốp có thông số lần lượt là 100/90 và 140/70. Chiều cao yên đạt 800 mm, khoảng sáng gầm 154 mm và chiều dài cơ sở 1.475 mm.

Tại Ấn Độ, Classic 650 Anniversary Edition được bán với giá 425.589 rupee - khoảng 116 triệu đồng, và chỉ có 125 chiếc bán ra thị trường.