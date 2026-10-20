Nam sinh 16 tuổi chạy xe máy hơn 80km/h, quay đầu khi gặp CSGT

Cụ thể, vào khoảng 7h05 ngày 16/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Âu Cơ, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện một nam học sinh điều khiển xe máy với tốc độ 82 km/h tại đoạn đường có tốc độ tối đa cho phép 40 km/h, vượt quá giới hạn 42 km/h.

Khi được lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, người điều khiển không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy, đi ngược chiều trên đường có biển báo “Cấm đi ngược chiều”, gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã dừng được phương tiện, tiến hành kiểm tra, xác minh người điều khiển là B.N.G. (sinh ngày 05/01/2010, trú tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai).

B.N.G. điều khiển xe máy với vận tốc hơn 80 km/h. Ảnh: Cục CSGT

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng lập biên bản đối với 5 hành vi vi phạm, gồm: chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h; xe không có gương chiếu hậu bên trái; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; không có chứng nhận đăng ký xe và đi ngược chiều trên đường có biển báo cấm.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, tổng mức phạt tiền trung bình đối với 5 hành vi trên, tính theo mức áp dụng cho người thành niên là 20 triệu đồng.

Tại thời điểm vi phạm, B.N.G. đã đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi. Theo khoản 3 Điều 134 Luật Xử lý vi phạm hành chính, mức phạt tiền đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi không quá 1/2 mức phạt tiền áp dụng đối với người thành niên có cùng hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt với B.N.G. Ảnh: Cục CSGT

Do đó, việc xác định mức xử phạt đối với B.N.G. phải căn cứ vào độ tuổi, từng hành vi vi phạm và các quy định pháp luật có liên quan. Mức tiền phạt cụ thể được xác định trong quá trình giải quyết vụ việc theo quy định.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo các phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển; đồng thời nhắc nhở học sinh tuân thủ quy định về tốc độ, biển báo và hiệu lệnh của người điều khiển, kiểm soát giao thông.