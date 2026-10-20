Loạt SUV cỡ nhỏ đồng loạt giảm giá, có mẫu rẻ hơn tới 150 triệu đồng

Thị trường ô tô tiếp tục chứng kiến hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn, đặc biệt dành cho nhóm xe SUV và crossover đô thị. Nhiều mẫu xe được hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc giảm giá trực tiếp lên tới hàng chục triệu đồng. Đáng chú ý, một số đại lý đã giảm giá xe VIN 2025 lên đến 150 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross và Corolla Cross

Trong tháng vừa qua, Toyota Việt Nam đã triển khai chương trình hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cho mẫu Yaris Cross HEV, với giá trị tối đa khoảng 74 triệu đồng. Đối với phiên bản máy xăng, mức hỗ trợ là khoảng 50 triệu đồng.

Đặc biệt, Corolla Cross lần đầu tiên được áp dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ trong năm 2026, với mức hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, quy đổi khoảng 41 - 43,5 triệu đồng tùy phiên bản. Với giá niêm yết từ 820 - 870 triệu đồng, giá Corolla Cross có thể giảm xuống còn khoảng 779 - 826,5 triệu đồng, tuy nhiên, số tiền khách hàng thực tế phải chi trả còn phụ thuộc vào chính sách của từng đại lý.

Mitsubishi Xforce

Mitsubishi tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho toàn bộ phiên bản Xforce. Cụ thể, phiên bản GLX có giá niêm yết 605 triệu đồng sẽ được hỗ trợ khoảng 60 triệu đồng, bản Luxury giá 665 triệu đồng được hỗ trợ khoảng 66 triệu đồng, và bản Ultimate giá 720 triệu đồng được hỗ trợ khoảng 72 triệu đồng. Nếu tính toàn bộ khoản hỗ trợ vào giá bán, Mitsubishi Xforce GLX sẽ có mức giá khoảng 545 triệu đồng, bản Luxury khoảng 599 triệu đồng và bản Ultimate khoảng 648 triệu đồng.

Honda HR-V

Honda cũng điều chỉnh chính sách bán hàng đối với mẫu HR-V, áp dụng mức giảm trực tiếp 50 triệu đồng cho cả hai phiên bản G và L, đồng thời tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ. Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC, công suất 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145Nm, kết hợp với hộp số CVT. Sau khi trừ ưu đãi tiền mặt, giá HR-V G còn khoảng 619 triệu đồng, trong khi bản L còn khoảng 700 triệu đồng. Giá niêm yết của hai phiên bản lần lượt là 669 triệu và 750 triệu đồng.

Mazda CX-30 và CX-3

Mazda cũng không đứng ngoài cuộc khi tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi cho các mẫu CX-30 và CX-3. Mẫu CX-30 được ưu đãi tối đa 47 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn khoảng 652 triệu đồng. CX-3 cũng được giảm tối đa 35 triệu đồng, với giá sau ưu đãi từ khoảng 499 triệu đồng. Cả hai mẫu xe đều được trang bị động cơ SkyActiv-G 2.0L và động cơ nhỏ hơn cho CX-3.

Jaecoo J5 và Omoda C5

Jaecoo J5 Premium có giá niêm yết 599 triệu đồng, nhưng sau khi áp dụng ưu đãi 100 triệu đồng, giá thực tế chỉ còn 499 triệu đồng. Các phiên bản điện hóa của Jaecoo J5 cũng được giảm giá, với mẫu J5 BEV Flagship có giá niêm yết 749 triệu đồng, được ưu đãi 150 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 599 triệu đồng.

Omoda C5 và Omoda C5 SHS-H cũng tham gia chương trình ưu đãi. Phiên bản C5 SHS-H Premium có giá niêm yết 669 triệu đồng, giảm còn 619 triệu đồng, trong khi bản C5 SHS-H Flagship được ưu đãi 80 triệu đồng, đưa giá bán từ 749 triệu xuống còn 669 triệu đồng.

MG ZS

MG ZS cũng nằm trong nhóm xe có mức giảm giá lớn, với mức giảm lên tới 150 triệu đồng cho các xe sản xuất năm 2025 còn tồn kho tại đại lý. Cụ thể, MG ZS STD có giá niêm yết 518 triệu đồng, được giảm khoảng 140 triệu đồng, còn khoảng 378 triệu đồng. Bản ZS Lux giảm tới 150 triệu đồng so với giá niêm yết 588 triệu đồng, đưa giá bán xuống khoảng 438 triệu đồng. Tuy nhiên, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng cho xe VIN 2025 với số lượng giới hạn, do đó mức giá từ 378 triệu đồng không phải là giá bán chung trên toàn thị trường. Chính sách ưu đãi có thể thay đổi tùy thuộc vào lượng xe tồn kho tại từng đại lý.

Hyundai Creta

Mẫu SUV đô thị này của Hyundai cũng không kém cạnh khi tiếp tục áp dụng chương trình ưu đãi, với tổng giá trị quyền lợi lên tới 79 triệu đồng. Tuy nhiên, mức ưu đãi này không phải là khoản tiền được trừ trực tiếp vào giá niêm yết, mà bao gồm các khoản khuyến mại từ hãng, đại lý và quyền lợi dành cho khách hàng sở hữu thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim.

Sự điều chỉnh giá của hàng loạt mẫu SUV và crossover đô thị cho thấy các hãng và đại lý đang nỗ lực đẩy mạnh ưu đãi nhằm cạnh tranh trong phân khúc xe gầm cao phổ thông. Mức hỗ trợ có sự chênh lệch đáng kể, từ vài chục triệu đồng cho đến 150 triệu đồng đối với một số mẫu xe VIN 2025 còn tồn kho.