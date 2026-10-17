Supernaked Kawasaki Z1100 2027 trình làng, bản SE “chơi trội” với loạt trang bị khủng

Cả hai mẫu xe vừa được trình làng đều sở hữu thiết kế naked bike thể thao, kết hợp động cơ dung tích lớn với hàng loạt công nghệ hỗ trợ vận hành hiện đại. Sự khác biệt chủ yếu giữa Z1100 tiêu chuẩn và Z1100 SE nằm ở hệ thống treo, trang bị phanh và một số tiện ích bổ sung trên phiên bản cao cấp.

Dù vậy, cả Z1100 2027 và Z1100 SE 2027 đều sử dụng chung khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.098 cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ sử dụng hệ thống phối khí DOHC với 16 van, sản sinh công suất tối đa 136 PS tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 113 Nm tại 7.600 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp.

Đáng chú ý, cả hai mẫu xe đều được trang bị hệ thống bướm ga điều khiển điện tử và bộ sang số nhanh Kawasaki Quick Shifter. Bên cạnh đó, bộ đôi này cũng được tích hợp các tính năng như bộ đo lường quán tính IMU, hệ thống quản lý vào cua Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), kiểm soát lực kéo, hệ thống chống bó cứng phanh ABS thông minh, các chế độ công suất có thể lựa chọn và những chế độ lái tích hợp.

Hệ thống ga tự động điện tử Cruise Control cũng được trang bị trên cả hai phiên bản, hỗ trợ người lái duy trì tốc độ ổn định trong những hành trình dài. Ngoài ra, màn hình TFT 5 inch tích hợp khả năng kết nối ứng dụng Rideology của Kawasaki cũng đem tới nhiều tính năng hiện đại cho người sử dụng.

Điểm khác biệt đáng kể nhất giữa hai phiên bản nằm ở hệ thống treo và phanh. Z1100 SE được trang bị phuộc trước hành trình ngược có khả năng điều chỉnh, với ống phuộc ngoài màu vàng tạo điểm nhấn cho diện mạo xe. Ở phía sau, phiên bản này sử dụng giảm xóc Ohlins S46, cho phép điều chỉnh độ hồi và tải trước thông qua cơ cấu điều chỉnh từ xa. Trong khi đó, Z1100 tiêu chuẩn không được trang bị giảm xóc sau Ohlins như bản SE.

Hệ thống phanh trước của Z1100 SE cũng được nâng cấp với hai đĩa phanh bán nổi đường kính 310 mm, kết hợp cùm phanh Brembo M4.32 dạng nguyên khối, lắp hướng tâm và sử dụng bốn piston. Dây dầu phanh bọc lưới thép là trang bị bổ sung nhằm tăng độ bền và khả năng chịu áp lực của hệ thống phanh. Phiên bản Z1100 tiêu chuẩn không được trang bị hệ thống phanh nâng cấp này theo cấu hình dành riêng cho bản SE.

Ở phía sau, cả hai mẫu xe đều sử dụng đĩa phanh đường kính 260 mm kết hợp cùm phanh một piston. Riêng Z1100 SE còn có thêm cổng cấp nguồn USB Type-C được bố trí trên ghi-đông, giúp người lái thuận tiện hơn khi sạc các thiết bị di động trong quá trình sử dụng.

Cả Z1100 và Z1100 SE đều sử dụng bộ mâm 17 inch, đi kèm lốp trước kích thước 120/70 và lốp sau 190/50. Theo thông tin từ Kawasaki, hai mẫu xe được trang bị lốp Dunlop Sportmax Q5A. Chiều cao yên xe ở mức 815 mm, trong khi trọng lượng khi vận hành được công bố là 221 kg. Bình nhiên liệu có dung tích 17 lít.

Tại Nhật Bản, Z1100 2027 có giá khởi điểm là 1,584 triệu yên (khoảng 260 triệu đồng), trong khi Z1100 SE có giá 1,76 triệu yên (khoảng 288 triệu đồng).