Kawasaki Versys 900 2027 ra mắt: Trang bị ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù

Điểm nhấn trên Kawasaki Versys 900 2027 là động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 948 cc, làm mát bằng dung dịch và sử dụng 16 van. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 122 PS tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 97,3 Nm tại 8.000 vòng/phút. Cấu hình động cơ hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện, từ di chuyển hằng ngày đến những hành trình đường trường.

Xe sử dụng bộ khung thép dạng lưới mắt cáo trellis hoàn toàn mới, được thiết kế nhằm cân bằng độ cứng vững với cảm giác điều khiển bánh trước. Tỷ lệ phân bổ trọng lượng gần 50:50 góp phần cải thiện khả năng chuyển hướng và duy trì sự ổn định khi vận hành trên những cung đường nhiều khúc cua. Hệ thống treo hành trình dài tiếp tục được sử dụng, kết hợp bộ vành 17 inch và lốp Metzeler Roadtec 01, hướng đến khả năng bám đường và vận hành ổn định trên đường nhựa.

Kawasaki Versys 900 2027 có tư thế lái thẳng lưng, phù hợp với nhu cầu di chuyển đường dài. Kính chắn gió phía trước có thể điều chỉnh ở bảy vị trí, giúp người lái thay đổi mức độ chắn gió theo điều kiện vận hành. Chiều cao yên xe có thể điều chỉnh trong khoảng 825-845 mm, tạo thêm sự linh hoạt khi lựa chọn tư thế ngồi phù hợp.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên mẫu xe mới là hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến ARAS, lần đầu xuất hiện trên dòng Versys. Hệ thống này bao gồm ga tự động thích ứng Adaptive Cruise Control Lite, cảnh báo va chạm phía trước và phát hiện điểm mù. Xe còn được trang bị chức năng cảnh báo dừng khẩn cấp Emergency Stop Signal, giúp phương tiện phía sau nhận biết khi xe giảm tốc đột ngột.

Các công nghệ hỗ trợ vận hành khác gồm hệ thống quản lý vào cua Kawasaki Cornering Management Function, kiểm soát lực kéo Kawasaki Traction Control, ABS nâng cao, các chế độ công suất và chế độ lái tích hợp. Bộ sang số nhanh Kawasaki Quick Shifter cũng được trang bị, cho phép chuyển số mà không cần thao tác côn trong những điều kiện vận hành phù hợp.

Bảng đồng hồ TFT màu kích thước 5 inch hỗ trợ hiển thị thông tin vận hành và dẫn đường từng chặng. Xe có thể kết nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Rideology The App Motorcycle của Kawasaki. Người lái có thể lựa chọn giữa hai giao diện hiển thị, trong đó một giao diện ưu tiên thông tin động cơ, còn giao diện kia tập trung vào dữ liệu dẫn đường và trạng thái vận hành của xe.

Về thiết kế, Versys 900 2027 áp dụng ngôn ngữ Aero Edge theo phong cách sport-touring, kết hợp diện mạo thể thao với các trang bị phục vụ hành trình dài. Hệ thống hành lý dạng phụ kiện gồm một thùng sau dung tích 47 lít và hai thùng hông, mỗi thùng 32 lít, cho tổng dung tích chứa đồ lên tới 111 lít khi lắp đầy đủ. Cấu hình này cho phép người dùng mang theo nhiều hành lý hơn trong những chuyến đi dài ngày.

Với động cơ 4 xi-lanh dung tích 948 cc, công suất 122 PS, khung sườn mới và hệ thống hỗ trợ người lái ARAS, Kawasaki Versys 900 2027 tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu mô tô kết hợp hiệu năng thể thao với khả năng di chuyển đường dài. Giá bán và thời điểm phân phối có thể khác nhau tùy thị trường.