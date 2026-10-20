Mẫu sedan Hàn Quốc giá 439 triệu đồng có thực sự "ngon"?

Hyundai Accent 2026 nổi bật với thiết kế trẻ trung, thể thao, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Mẫu sedan hạng B sở hữu kích thước dài 4.535 mm, rộng 1.765 mm, cao 1.485 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm.

Ngoại thất hiện đại kết hợp cụm đèn LED sắc sảo tạo diện mạo bắt mắt khi di chuyển trong đô thị. Bộ mâm hợp kim 16 inch góp phần tăng vẻ năng động cho xe.

Bên trong, Accent ghi điểm với khoang nội thất rộng rãi, cách bố trí khoa học và không gian để chân hàng ghế sau thoải mái. Màn hình giải trí trung tâm, khả năng kết nối điện thoại thông minh và cụm đồng hồ hiện đại nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Ghế ngồi bọc da trên các phiên bản phù hợp mang đến cảm giác tiện nghi cho những hành trình dài. Điều hòa tự động và cửa gió hàng ghế sau giúp tăng sự thoải mái cho hành khách.

Xe sử dụng động cơ Smartstream G1.5, công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Hộp số tự động CVT trên phiên bản tương ứng giúp xe vận hành mượt mà, thuận tiện khi đi lại trong thành phố.

Xe có ba chế độ lái: Normal (thường ngày), Eco (tiết kiệm nhiên liệu), và Sport (thể thao). Mức tiêu thụ trung bình của Accent 2026 hiện nay chỉ khoảng 5,3 lít/100 km. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu như vậy của xe cũng là lợi thế đáng cân nhắc đối với người dùng thường xuyên di chuyển.

Dòng sedan Accent có hệ thống treo được thiết kế hướng đến sự cân bằng giữa độ êm ái và tính ổn định. Trên xe lại có các trang bị an toàn nổi bật như ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Camera lùi, cảm biến lùi cùng hệ thống túi khí trên các phiên bản tương ứng hỗ trợ người lái trong quá trình sử dụng.

Một ưu điểm khác là giá bán thuộc nhóm dễ tiếp cận trong phân khúc sedan hạng B. Với nhiều phiên bản hộp số sàn và tự động, khách hàng có thêm lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách. Hiện nay, giá khởi điểm của Accent 2026 chỉ từ 439 triệu đồng, thấp hơn hẳn so với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Vios 2026 và Honda City 2026.

Việc lắp ráp trong nước cũng góp phần tạo thuận lợi cho bảo dưỡng và thay thế phụ tùng. Chi phí sử dụng hợp lý giúp mẫu xe phù hợp cả gia đình trẻ lẫn khách hàng kinh doanh dịch vụ.

Dù chưa có hệ truyền động hybrid và một số công nghệ an toàn chủ động cao cấp, Accent vẫn có sức cạnh tranh nhờ sự kết hợp giữa thiết kế, tiện nghi và tính thực dụng. Về cơ bản, Hyundai Accent là lựa chọn đáng cân nhắc cho người tìm kiếm một mẫu sedan hiện đại, dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày.