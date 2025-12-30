Hóng Honda ADV160 RoadSync phiên bản mới 

Honda ADV160 RoadSync 2026 được trình làng tại Indonesia từ tháng 9/2025 và sau khi nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, nhà sản xuất Nhật Bản dường như đang có kế hoạch mở rộng thị trường cho mẫu xe này. Chuyên trang xe Greatbiker dẫn nguồn tin thân cận cho biết Honda dự định trình làng ADV160 RoadSync tại Thái Lan vào ngày 9/1/2026.

Điểm nâng cấp nổi bật nhất của Honda ADV160 RoadSync chính là việc được trang bị đầy đủ hệ thống Honda RoadSync. Hệ thống này hỗ trợ kết nối smartphone qua Bluetooth, cho phép người lái nghe/gọi điện thoại, nghe nhạc, xem thông báo và sử dụng dẫn đường bằng giọng nói thông qua màn hình đồng hồ.

Việc điều khiển được thực hiện bằng các nút bấm bên trái tay lái, giúp tăng sự tiện lợi và an toàn khi vận hành mà không cần rời mắt khỏi mặt đường. Tính năng này giúp nâng tầm ADV160 từ một chiếc scooter thiên hướng off-road trở thành một “SUV Scooter” đúng nghĩa, hội tụ cả hiệu năng lẫn công nghệ.

ADV160 RoadSync vẫn sử dụng động cơ eSP+ dung tích 156,9 cc, xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch, mang lại sức mạnh ấn tượng cho việc di chuyển trong đô thị cũng như những chuyến đi đường dài. Xe được trang bị hệ thống phanh ABS bánh trước và hệ thống kiểm soát lực kéo, giúp tăng sự tự tin trên mọi điều kiện mặt đường.

Hệ thống treo vẫn giữ đậm chất adventure với phuộc trước ống lồng và phuộc sau đôi có bình dầu phụ của Showa, hỗ trợ tốt khi đi đường xấu hoặc những cung đường ngoài đô thị. Xe được tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số với giao diện thân thiện, hiện đầy đủ thông số xe.

Dù có giá bán không hề rẻ, nhưng nhờ sức mạnh cùng các trang bị ấn tượng và mục đích đa dụng khiến chiếc xe vẫn có được sự ưa chuộng từ đông đảo người sử dụng.