Honda ra mắt xe ga mới Scoopy 2026, giá từ 36 triệu đồng

Honda Scoopy 2026 vừa được tung ra thị trường Indonesia, với 10 tùy chọn màu sắc mới. Những phối màu này tiếp tục tôn lên phong cách cổ điển–thời trang vốn đã trở thành dấu ấn của dòng xe tay ga độc đáo tại Indonesia.

Honda Scoopy 2026 được phân phối có 3 phiên bản chính, mỗi phiên bản lại có các màu tùy chọn khác nhau. Trong đó, phiên bản Honda Scoopy 2026 Fashion có giá niêm yết 22.876.000 Rp (khoảng 36 triệu đồng).

Đây là phiên bản có giá dễ tiếp cận nhất, nổi bật với màu sơn đơn sắc bóng mịn, họa tiết sọc nhỏ hai bên thân xe và vành đen thể thao. Mức giá thấp hơn nhờ vẫn sử dụng chìa khóa cơ truyền thống. Honda Scoopy Fashion 2026 có bốn màu tùy chọn: Đen, Đỏ, Kem và màu mới Bạc Hà.

Phiên bản Honda Scoopy Prestige 2026 có giá niêm yết 23.681.000 Rp (37,3 triệu đồng). Phiên bản Prestige này được nâng cấp ngoại hình tinh tế hơn cùng hệ thống khóa thông minh. Màu Đỏ Prestige hoàn toàn mới bổ sung cho hai màu quen thuộc: Đen và Trắng, mang lại vẻ sang trọng đặc trưng của phiên bản này.

Phiên bản cuối là Honda Scoopy Stylish 2026, có giá tương đương với bản Prestige. Phiên bản Stylish cũng được làm mới với ba màu: Xám (màu mới), Xanh lá và Be. Mỗi màu đều tạo cảm giác thanh lịch và thời thượng.Tương tự Prestige, bản Stylish dùng tông màu kép, yên nâu, vành bạc và khóa thông minh cao cấp, nhưng không có logo 3D. Những cập nhật này tiếp tục nhấn mạnh tinh thần “Totally Unique, Forever Timeless” – độc đáo và vượt thời gian.

Về đại thể, các phiên bản của Honda Scoopy 2026 vẫn giữ dáng vẻ cổ điển đặc trưng, kết hợp đèn pha LED dạng pha lê hiện đại giúp tăng độ sáng và tạo điểm nhấn thị giác. Bảng đồng hồ kỹ thuật số, tay nắm liền khối và cổng sạc USB Type-C giúp việc di chuyển hàng ngày tiện lợi hơn. Bộ vành hợp kim 5 chấu mang đậm phong cách hoài cổ đầy cuốn hút.

Honda Scoopy 2026 được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key, tích hợp chức năng báo động chống trộm và tìm xe từ xa. Cụm đồng hồ điện tử hiển thị đầy đủ thông tin: tốc độ, thời gian, mức tiêu thụ nhiên liệu tức thời và trung bình, quãng đường, báo pin (với bản Smart Key) và đèn báo ECO. Xe còn có móc treo đồ đa năng có thể gập lại khi không dùng.

Về sức mạnh, Scoopy 2026 sử dụng động cơ SOHC 110cc PGM-FI tích hợp công nghệ eSP, cho công suất 6,6 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 9,2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 59 km/lít, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3.

Xe được trang bị sàn để chân tích hợp tiện lợi khi chở thêm người, cùng lốp không săm 12 inch và vành xe cổ điển, đảm bảo cảm giác lái êm ái và an toàn. Nhìn chung, đây là dòng xe ga cỡ nhỏ rất hấp dẫn cho cư dân đô thị.