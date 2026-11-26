Bảng giá xe máy điện VinFast tháng 11/2026: Giá chỉ từ 11,6 triệu đồng
VinFast tiếp tục mở rộng danh mục xe máy điện trong tháng 11/2026 với các dòng sản phẩm mới.
Sau khi trình làng các phiên bản mới của dòng Evo Grand cuối tháng 9, VinFast tiếp tục làm mới phân khúc tầm trung và cao cấp bằng việc đưa ra bộ ba xe máy điện mới gồm Feliz 2027, Rasad, Sadie.
Feliz 2027 được định vị ở phân khúc tầm trung, nổi bật với hệ thống hai pin LFP, cho quãng đường di chuyển tối đa 262 km sau mỗi lần sạc đầy theo điều kiện tiêu chuẩn. Xe còn được bổ sung số lùi và tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
Ở phân khúc cao cấp, Rasad sở hữu thiết kế maxi-scooter cùng loạt trang bị hiện đại như màn hình TFT 7 inch, kết nối Bluetooth, hiển thị bản đồ Google Maps, hỗ trợ ứng dụng VinFast e-Scooter, chìa khóa thông minh và cổng sạc USB Type-C, USB Type-A. Cốp xe có dung tích 45 lít.
Mẫu xe sử dụng động cơ đặt giữa, công suất danh định 3.500W, tối đa 7.500W, đạt tốc độ tối đa 100 km/h. Rasad có ba chế độ lái Eco, Normal, Sport, phanh tái sinh 4 mức, số lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và ABS hai kênh. Bộ pin LFP dung lượng 2,3 kWh cho phép xe di chuyển tối đa 160 km mỗi lần sạc đầy theo điều kiện thử nghiệm của VinFast.
Sadie hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách cổ điển với thiết kế mềm mại. Xe được trang bị màn hình TFT kết nối Bluetooth, hỗ trợ Google Maps và ứng dụng VinFast e-Scooter, cùng chìa khóa thông minh, cổng sạc USB và cốp chứa đồ 30 lít.
Về vận hành, Sadie sử dụng động cơ đặt giữa có công suất danh định 3.500W, tối đa 7.500W, tốc độ tối đa 100 km/h. Xe có ba chế độ lái, phanh tái sinh 4 mức, số lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và ABS hai kênh. Hệ thống hai pin LFP dung lượng 2,3 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 160 km sau mỗi lần sạc đầy theo điều kiện thử nghiệm của hãng.
Việc bổ sung ba mẫu xe mới giúp danh mục kinh doanh của VinFast thêm phần đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách hàng trong các phân khúc khác nhau.
Dưới đây là bảng giá xe máy điện VinFast cập nhật cuối tháng 11/2026:
|Mẫu xe
|Giá niêm yết (VNĐ)
|Giá tại đại lý (VND)
|VinFast Feliz 2027
|26.900.000
|26.900.000
|VinFast Rasad
|78.900.000
|78.900.000
|VinFast Sadie
|59.900.000
|59.900.000
|VinFast Amio
|11.600.000
|11.600.000
|VinFast Amio S
|11.600.000
|11.600.000
|VinFast Amio S2
|12.000.000
|12.000.000
|VinFast Flazz Max
|12.500.000
|12.500.000
|VinFast ZGoo
|13.300.000
|13.300.000
|VinFast Flazz
|14.200.000
|14.200.000
|VinFast Evo Lite
|14.300.000
|14.300.000
|VinFast Evo Neo
|17.800.000
|17.800.000
|VinFast Evo
|18.800.000
|18.800.000
|VinFast Evo Grand Lite
|16.500.000
|16.500.000
|VinFast Evo Grand II
|25.900.000
|25.900.000
|VinFast Evo Grand Premia
|27.900.000
|27.900.000
|VinFast Evo Grand Limited
|29.900.000
|29.900.000
|VinFast Feliz II
|23.000.000
|23.000.000
|VinFast Feliz 2025
|26.000.000
|26.000.000
|VinFast Kyo
|30.000.000
|30.000.000
|VinFast Vero X (2025)
|34.900.000
|34.900.000
|VinFast Viper
|35.000.000
|35.000.000
|VinFast Kinet
|40.000.000
|40.000.000
Lưu ý: Mức giá trên đây tùy dòng xe đã gồm hoặc chưa gồm pin, giá chỉ mang tính tham khảo, thực tế tại các đại lý sẽ có những chính sách kinh doanh khác nhau.
Thái Lan đang xem xét triển khai chương trình trợ cấp xe máy điện trị giá 6 tỷ baht, tương đương 4.542 tỷ đồng.