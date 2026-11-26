Sau khi trình làng các phiên bản mới của dòng Evo Grand cuối tháng 9, VinFast tiếp tục làm mới phân khúc tầm trung và cao cấp bằng việc đưa ra bộ ba xe máy điện mới gồm Feliz 2027, Rasad, Sadie.

Feliz 2027 được định vị ở phân khúc tầm trung, nổi bật với hệ thống hai pin LFP, cho quãng đường di chuyển tối đa 262 km sau mỗi lần sạc đầy theo điều kiện tiêu chuẩn. Xe còn được bổ sung số lùi và tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Ở phân khúc cao cấp, Rasad sở hữu thiết kế maxi-scooter cùng loạt trang bị hiện đại như màn hình TFT 7 inch, kết nối Bluetooth, hiển thị bản đồ Google Maps, hỗ trợ ứng dụng VinFast e-Scooter, chìa khóa thông minh và cổng sạc USB Type-C, USB Type-A. Cốp xe có dung tích 45 lít.

Mẫu xe sử dụng động cơ đặt giữa, công suất danh định 3.500W, tối đa 7.500W, đạt tốc độ tối đa 100 km/h. Rasad có ba chế độ lái Eco, Normal, Sport, phanh tái sinh 4 mức, số lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và ABS hai kênh. Bộ pin LFP dung lượng 2,3 kWh cho phép xe di chuyển tối đa 160 km mỗi lần sạc đầy theo điều kiện thử nghiệm của VinFast.

Sadie hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách cổ điển với thiết kế mềm mại. Xe được trang bị màn hình TFT kết nối Bluetooth, hỗ trợ Google Maps và ứng dụng VinFast e-Scooter, cùng chìa khóa thông minh, cổng sạc USB và cốp chứa đồ 30 lít.

Về vận hành, Sadie sử dụng động cơ đặt giữa có công suất danh định 3.500W, tối đa 7.500W, tốc độ tối đa 100 km/h. Xe có ba chế độ lái, phanh tái sinh 4 mức, số lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và ABS hai kênh. Hệ thống hai pin LFP dung lượng 2,3 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 160 km sau mỗi lần sạc đầy theo điều kiện thử nghiệm của hãng.

Việc bổ sung ba mẫu xe mới giúp danh mục kinh doanh của VinFast thêm phần đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách hàng trong các phân khúc khác nhau.

Dưới đây là bảng giá xe máy điện VinFast cập nhật cuối tháng 11/2026:

Mẫu xe Giá niêm yết (VNĐ) Giá tại đại lý (VND) VinFast Feliz 2027 26.900.000 26.900.000 VinFast Rasad 78.900.000 78.900.000 VinFast Sadie 59.900.000 59.900.000 VinFast Amio 11.600.000 11.600.000 VinFast Amio S 11.600.000 11.600.000 VinFast Amio S2 12.000.000 12.000.000 VinFast Flazz Max 12.500.000 12.500.000 VinFast ZGoo 13.300.000 13.300.000 VinFast Flazz 14.200.000 14.200.000 VinFast Evo Lite 14.300.000 14.300.000 VinFast Evo Neo 17.800.000 17.800.000 VinFast Evo 18.800.000 18.800.000 VinFast Evo Grand Lite 16.500.000 16.500.000 VinFast Evo Grand II 25.900.000 25.900.000 VinFast Evo Grand Premia 27.900.000 27.900.000 VinFast Evo Grand Limited 29.900.000 29.900.000 VinFast Feliz II 23.000.000 23.000.000 VinFast Feliz 2025 26.000.000 26.000.000 VinFast Kyo 30.000.000 30.000.000 VinFast Vero X (2025) 34.900.000 34.900.000 VinFast Viper 35.000.000 35.000.000 VinFast Kinet 40.000.000 40.000.000

Lưu ý: Mức giá trên đây tùy dòng xe đã gồm hoặc chưa gồm pin, giá chỉ mang tính tham khảo, thực tế tại các đại lý sẽ có những chính sách kinh doanh khác nhau.