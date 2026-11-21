Rebel 500 2027 vẫn duy trì kiểu dáng cruiser đặc trưng với phong cách neo-retro, kết hợp những đường nét cổ điển và trang bị hiện đại. Xe sở hữu đèn pha tròn sử dụng hệ thống 4 thấu kính LED projector, khung sườn dạng mắt cáo lộ thiên cùng bình xăng dung tích 11,2 lít.

Phần chắn bùn trước và sau mang thiết kế bán nguyệt cổ điển, trong khi các tùy chọn màu sơn hoàn thiện mờ như màu cát và màu đen góp phần tạo diện mạo mạnh mẽ. Rebel 500 2027 có chiều cao yên chỉ 690 mm, kết hợp ghi đông đặt cao và vị trí gác chân hướng về phía trước. Xe có yên trước kích thước lớn dành cho người lái, trong khi yên sau được thiết kế nhỏ gọn hơn. Khu vực động cơ cũng được hoàn thiện bằng tông màu đen mờ, tạo sự đồng nhất với tổng thể.

Ở khía cạnh công nghệ, Honda trang bị cho Rebel 500 cụm đồng hồ TFT dạng tròn kích thước 3,5 inch, hỗ trợ dẫn đường theo từng chặng. Xe còn có hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control, phuộc trước dạng ống lồng RSU và giảm xóc đôi phía sau. Bộ vành hợp kim 16 inch kết hợp phanh đĩa đơn ở cả hai bánh và hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh.

Cung cấp sức mạnh cho Honda Rebel 500 là động cơ 2 xi-lanh song song, dung tích 471cc, làm mát bằng dung dịch, sử dụng góc đánh lửa 180 độ. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 46 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 43,3 Nm tại 6.000 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp.

Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở phiên bản E-Clutch với hệ thống ly hợp điện tử. Công nghệ này cho phép xe tự động điều khiển bộ ly hợp khi khởi hành và trong quá trình vận hành, giúp người lái không cần bóp côn mỗi lần chuyển số. Tuy nhiên, E-Clutch không phải hộp số tự động. Người lái vẫn phải chủ động sang số bằng cần số, đồng thời có thể sử dụng cần côn truyền thống khi muốn kiểm soát thao tác vận hành theo cách thông thường.

Honda Rebel 500 có khoảng sáng gầm 125 mm, chiều dài cơ sở 1.490 mm và trọng lượng không tải 191 kg. Mức trọng lượng này nhỉnh hơn đôi chút so với Kawasaki Eliminator 500, nhưng nhẹ hơn đáng kể so với Royal Enfield Shotgun 650, mẫu xe có trọng lượng lên tới 240 kg.

Tại Ấn Độ, Rebel 500 2027 có giá bán 450.000 rupee - khoảng 124,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Muwcs giá bán mới này thấp hơn 62.000 rupee (17 triệu đồng) so với mức 512.000 rupee (141 triệu đồng) của phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc trước đây. Mức giảm này đến từ việc Honda đưa khoảng 50% linh kiện và quy trình sản xuất về nội địa tại quốc gia Nam Á này.