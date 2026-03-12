VinFast có tháng thứ 17 liên tiếp bán nhiều xe nhất thị trường Việt Nam

VinFast vừa công bố kết quả kinh doanh tại thị trường Việt Nam trong tháng 2/2026 với tổng cộng 9.903 ô tô điện được bàn giao đến tay khách hàng. Đây là mức doanh số đáng chú ý trong bối cảnh tháng 2 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán – giai đoạn thường có sức mua thấp nhất trong năm của thị trường ô tô.

Kết quả này cũng giúp VinFast tiếp tục duy trì vị trí hãng xe có doanh số cao nhất tại Việt Nam 17 tháng liên tiếp. Danh mục sản phẩm đa dạng cùng xu hướng chuyển dịch sang phương tiện giao thông xanh đang giúp các mẫu ô tô điện của hãng ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn.

Trong cơ cấu doanh số, VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast khi có 2.274 xe được bàn giao trong tháng 2, qua đó củng cố vị thế “mẫu xe quốc dân” trên thị trường. Xếp thứ hai là Limo Green với doanh số đạt 1.808 xe. Đây là mẫu MPV điện 7 chỗ hướng tới nhu cầu gia đình và dịch vụ vận tải, đặc biệt được sử dụng trong hệ sinh thái taxi điện.

Đáng chú ý, tháng 2 cũng ghi nhận 1.165 chiếc VF MPV 7 đầu tiên được bàn giao đến khách hàng. Kết quả này cho thấy nhu cầu khá lớn đối với dòng xe điện 7 chỗ đa dụng tại Việt Nam và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng khi sản lượng của mẫu xe này ổn định hơn trong thời gian tới.

Ở các phân khúc phổ thông, VF 5 đạt doanh số 1.601 xe, tiếp tục duy trì vị thế mẫu xe cỡ A bán chạy trên thị trường. Hai mẫu SUV điện là VF 6 và VF 7 lần lượt đạt doanh số 1.042 xe và 807 xe trong tháng. Bên cạnh đó, các dòng xe khác như VF 8, VF 9, Minio Green hay EC Van cũng đóng góp vào tổng doanh số gần 10.000 xe của VinFast trong tháng.