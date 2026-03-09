Honda Dax 2026 ra mắt: Mini bike dáng “chó lạp xưởng” cực độc

Phiên bản mới của Honda Dax 2026 thực chất là bản bổ sung màu sắc gồm hai lựa chọn mới là OG White và OG Black. Ngoài việc bổ sung màu sắc cũng như đưa tới bộ tem mới, xe vẫn giữ trọn vẹn bản sắc thiết kế đặc trưng của mẫu xe mini mang tính biểu tượng này.

Honda tiếp tục duy trì trọn vẹn DNA đặc trưng của dòng Dax, vốn đã trở thành dấu ấn nhận diện của mẫu xe này trong nhiều thập kỷ. Kết cấu khung thép dạng T-Bone vẫn là điểm nhấn quan trọng, vừa đảm bảo độ cứng vững vừa tạo nên hình dáng đặc trưng khó nhầm lẫn. Xe sử dụng yên liền một mảnh, kết hợp với ống xả đặt cao và cụm đèn pha tròn kích thước lớn ở phía trước.

Dax 2026 vẫn sử dụng động cơ dung tích 125 cc, kết hợp với hộp số vòng 4 cấp. Cấu hình này hướng tới trải nghiệm lái thân thiện, linh hoạt và dễ kiểm soát, phù hợp với môi trường đô thị cũng như những chuyến đi ngắn mang tính thư giãn.

Hệ thống phanh đĩa được trang bị cho cả bánh trước và bánh sau, đồng thời tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước nhằm tăng mức độ an toàn trong các tình huống phanh khẩn cấp. Thiết lập hệ thống treo và hình học khung xe được Honda tinh chỉnh để cân bằng giữa cảm giác lái vui nhộn đặc trưng của dòng mini bike và độ ổn định cần thiết khi vận hành thực tế.

Tại Thái Lan, Honda Dax 2026 được bán với giá 84.900 baht - khoảng 69,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.