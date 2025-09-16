Giá xe ga Honda SH Mode mới nhất nửa cuối tháng 9/2025, giảm mạnh

Là dòng xe tay ga hạng sang, Honda SH Mode được giới khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả săn đón. Thời gian dài trước đây, SH Mode thường có giá bán ra chênh cao hơn hẳn so với giá đề xuất. Tuy nhiên, gần đây giá dòng xe ga cao cấp này bất ngờ chững lại. Một HEAD Honda ở nội thành Hà Nội cho biết, giá xe SH Mode khởi điểm chỉ từ 56 triệu đồng, tức là giảm hơn hẳn so với giá niêm yết của nhà sản xuất.

Bảng giá Honda SH Mode mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) SH Mode Tiêu chuẩn 57,13 56 SH Mode Cao cấp 62,13 62 SH Mode Đặc biệt 63,31 63 SH Mode Thể thao 63,8 63,5

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Mặc dù sở hữu thân hình khá lớn, nhưng thiết kế tổng thể của xe lại mang những đường nét mềm mại và quyến rũ, tạo nên sự hài hòa phù hợp với cả nam lẫn nữ. Nổi bật ở phần đầu xe là cụm đèn trước với kiểu dáng tinh xảo, như một món trang sức, được bao quanh bởi viền crom sáng bóng, góp phần tăng thêm vẻ sang trọng. Hệ thống đèn LED hiện đại không chỉ mang lại ánh sáng tốt mà còn có tuổi thọ cao, đảm bảo hiệu suất sử dụng lâu dài.

Bảng đồng hồ trên xe có thiết kế đơn giản, tuy nhiên điểm trừ đáng kể là xe vẫn sử dụng màn hình analog truyền thống, chưa được trang bị hoàn toàn màn hình kỹ thuật số như nhiều mẫu xe tay ga hiện nay. Về mặt thẩm mỹ, xe cũng được chăm chút với logo 3D nổi bật, vừa tăng tính nhận diện thương hiệu, vừa tôn lên vẻ ngoài đẳng cấp.

Khung xe được Honda phát triển riêng, nổi bật với các ưu điểm như trọng lượng nhẹ, độ bền cao, thiết kế gọn gàng và khả năng chịu lực tốt. Xe được trang bị động cơ 4 kỳ, 4 van, phun xăng điện tử, cho công suất tối đa 8,2 kW tại 8.500 vòng/phút.

Đặc biệt, phiên bản thể thao và cao cấp của SH Mode còn được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước, giúp giữ ổn định và an toàn trong các tình huống phanh gấp hoặc khi vào cua ở tốc độ cao.

Tiện ích đi kèm cũng được chú trọng, với một ngăn chứa đồ nhỏ phía trước có tích hợp cổng sạc USB bên trong và nắp đậy bên ngoài, rất thuận tiện để sạc các thiết bị cá nhân như điện thoại, tai nghe hay loa di động.

Dù dung tích cốp chính phía dưới yên không quá lớn so với một số đối thủ cùng phân khúc, nhưng với 18,5 lít, người dùng vẫn có thể đựng vừa một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng một vài vật dụng cá nhân cần thiết. Tất nhiên, giá của Honda SH Mode khá cao so với mức thu nhập bình quân của người lao động hiện nay.

Bảng thông số kỹ thuật của Honda SH Mode: