Honda Air Blade "lột xác" đổi tên thành Ryden 160

Honda Ryden 160 đang trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm tại thị trường Indonesia sau khi xuất hiện trong cơ sở dữ liệu đăng ký sở hữu trí tuệ. Đáng chú ý, tên gọi này được đăng ký bởi Honda Nhật Bản, làm dấy lên nhiều dự đoán rằng hãng xe Nhật Bản có thể đang chuẩn bị một mẫu xe tay ga 160cc hoàn toàn mới nhằm bổ sung vào danh mục sản phẩm thể thao của mình.

Sự xuất hiện của cái tên Ryden 160 khiến giới quan sát đặc biệt chú ý bởi đây có thể không chỉ là một tên thương mại thông thường. Nhiều ý kiến cho rằng Honda có khả năng đang phát triển một mẫu xe mới để cạnh tranh trực tiếp với Yamaha Aerox, mẫu xe tay ga thể thao đang có vị thế mạnh tại nhiều thị trường Đông Nam Á.

Trước đó, Vario EVO 160 được giới thiệu với định hướng là một mẫu xe tay ga thể thao sử dụng trong đô thị. Tuy nhiên, mẫu xe này được đánh giá phù hợp hơn khi đặt cạnh Yamaha Lexi LX155 thay vì cạnh tranh trực tiếp với Aerox, vốn có phong cách thể thao mạnh mẽ hơn cả về thiết kế, tư thế lái lẫn nhóm khách hàng hướng đến.

Nguồn gốc của những đồn đoán về Honda Ryden 160 bắt đầu từ việc tên gọi này được phát hiện trong hệ thống đăng ký thương hiệu và sở hữu trí tuệ. Dù Honda chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào, việc sử dụng hậu tố 160 khiến nhiều người liên tưởng đến nhóm động cơ 160cc đang được hãng sử dụng trên nhiều mẫu xe hiện nay như Vario, PCX, ADV và Stylo.

Trong những năm gần đây, Honda đã đẩy mạnh việc mở rộng nền tảng động cơ 160cc trên nhiều dòng xe khác nhau. Đây được xem là chiến lược giúp hãng phủ rộng nhiều nhóm khách hàng, từ những người cần một mẫu xe tay ga đô thị, người dùng yêu thích sự cao cấp cho đến nhóm khách hàng thích phong cách thể thao hoặc phiêu lưu.

Một trong những giả thuyết được nhắc đến nhiều nhất là Ryden 160 có thể chính là Air Blade 160 với một tên gọi mới dành riêng cho thị trường Indonesia. Trước đây, Honda từng sử dụng những tên gọi khác nhau cho cùng một mẫu xe ở từng quốc gia. Chẳng hạn, Click tại một số thị trường ASEAN lại được bán tại Indonesia dưới tên Vario.

Nếu giả thuyết này trở thành sự thật, Honda Ryden 160 sẽ có vị trí khá đặc biệt trong danh mục sản phẩm của hãng. Mẫu xe này có thể nằm giữa Vario EVO 160 và các dòng xe cao cấp như PCX160 hoặc ADV160, hướng đến nhóm khách hàng muốn một chiếc xe tay ga thể thao, cao cấp hơn Vario nhưng chưa cần nâng cấp lên những mẫu xe đắt tiền hơn.

Hiện Honda chưa công bố thông số kỹ thuật của Ryden 160. Tuy nhiên, dựa trên tên gọi, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ sử dụng động cơ thuộc nhóm 160cc eSP+ đang được Honda áp dụng trên nhiều sản phẩm. Đây là khối động cơ được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành linh hoạt trong điều kiện đô thị, mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý và sự cân bằng giữa hiệu suất cùng chi phí sử dụng.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, tên gọi Ryden cũng thu hút sự chú ý bởi mang đến cảm giác mới mẻ và thể thao hơn so với cách đặt tên truyền thống của Honda. Tên gọi này gợi liên tưởng đến những khái niệm như “Ride” hoặc “Rider”, phù hợp với hình ảnh một mẫu xe hướng đến trải nghiệm lái và cá tính người sử dụng.

Tuy vậy, hiện đây mới là các thông tin mang tính đồn đoán, chúng ta vẫn cần chờ tới thông tin chính thức từ hãng.