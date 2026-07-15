Porsche khai tử dòng xe Macan động cơ xăng

Khi ra mắt Macan thuần điện (EV), Porsche từng kỳ vọng mẫu xe này sẽ thay thế hoàn toàn phiên bản động cơ đốt trong (ICE). Tuy nhiên, sức hút quá lớn từ các phiên bản chạy xăng đã buộc hãng xe Đức phải mở bán song song cả hai cấu hình để khách hàng lựa chọn. Dù vậy, "vòng đời" của Macan máy xăng hiện tại đã chính thức đi đến hồi kết.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm mới nhất, Porsche đã âm thầm xác nhận mốc thời gian khai tử của dòng Macan ICE. Theo đó, chiếc Macan chạy xăng cuối cùng sẽ rời dây chuyền sản xuất tại nhà máy Leipzig (Đức) ngay trong tháng 7 này.

Mẫu xe SUV Porsche Macan máy xăng hiện tại đã chính thức đi đến hồi kết.

Quyết định khai tử được đưa ra ở thời điểm khá nhạy cảm khi phiên bản máy xăng vẫn đang có doanh số vượt trội so với bản thuần điện, đồng thời Porsche vẫn chưa có cái tên chạy xăng nào sẵn sàng thay thế vị trí của Macan.

Thừa nhận đã "đọc vị" sai xu hướng thị trường, Porsche cho biết hãng đã phê duyệt dự án phát triển một mẫu SUV mới sử dụng động cơ đốt trong và hybrid, chia sẻ chung nền tảng với Audi Q5. Tuy nhiên, dự án này sớm nhất phải đến năm 2028 mới có thể trình làng.

Điều này đồng nghĩa với việc các đại lý Porsche sẽ đối mặt với "khoảng trống" sản phẩm kéo dài ít nhất 2 năm, chỉ có thể trông cậy vào lượng xe xăng tồn kho và mẫu Macan Electric để duy trì tệp khách hàng. Đáng chú ý, mẫu xe kế nhiệm chạy xăng sau này sẽ mang một tên gọi hoàn toàn mới, đồng nghĩa với việc logo "Macan" từ nay sẽ thuộc về dòng xe điện độc lập.

Trong 6 tháng đầu năm, Porsche đã bàn giao tổng cộng 35.315 chiếc Macan đến tay khách hàng trên toàn thế giới. Trong đó, cấu hình động cơ đốt trong chiếm áp đảo với 19.695 xe, trong khi phiên bản Macan Electric đạt 15.620 xe.

Porsche đã bàn giao tổng cộng 35.315 chiếc Macan trên toàn thế giới tính từ đầu năm 2026.

Nhìn chung, doanh số tổng của dòng Macan đã sụt giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Porsche lý giải nguyên nhân đến từ việc năm ngoái có mức nền doanh số quá cao, cùng với việc Mỹ cắt bỏ các chính sách ưu đãi thuế cho xe điện/hybrid và "tốc độ chuyển dịch sang xe điện diễn ra chậm hơn dự kiến".

Việc dừng sản xuất Macan máy xăng diễn ra đúng vào thời điểm Porsche đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh doanh. Tổng lượng xe giao của hãng trên toàn cầu trong nửa đầu năm nay đã giảm 16% (từ 146.391 chiếc xuống còn 112.306 chiếc).

Trong đó, thị trường Trung Quốc chứng kiến mức sụt giảm nghiêm trọng nhất lên tới 32% (chỉ còn 14.501 xe), còn thị trường Bắc Mỹ cũng giảm 13% xuống mức 37.712 xe. Không riêng gì Macan, nhiều dòng xe chủ lực khác của thương hiệu Stuttgart cũng ghi nhận mức tăng trưởng âm. Doanh số dòng Cayenne giảm 9% xuống còn 38.141 xe, bất chấp việc phiên bản thuần điện đã bắt đầu được bàn giao. Dòng sedan Panamera sụt giảm mạnh 38% xuống 9.308 xe, trong khi mẫu xe điện Taycan cũng giảm 25% doanh số trong hai quý đầu năm.

Điểm sáng duy nhất trong bức tranh kinh doanh ảm đạm của Porsche chính là dòng xe thể thao huyền thoại 911. Mẫu xe này ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 19% với tổng cộng 30.534 chiếc được bàn giao thành công đến tay khách hàng, trở thành "gồng gánh" tài chính cho cả thương hiệu trong giai đoạn chuyển giao đầy biến động này\