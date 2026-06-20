Xe ga 244cc mới nhiều trang bị xịn, giá 62 triệu đồng ngang Air Blade

Voge, thương hiệu xe cao cấp thuộc Loncin Motorcycle Co., Ltd. - một trong những nhà sản xuất động cơ và xe máy hàng đầu tại Trung Quốc, vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga SR250GT thế hệ thứ hai. Mẫu xe này vẫn giữ nguyên mức giá 15.980 nhân dân tệ (khoảng 62 triệu đồng) như thế hệ trước, nhưng đã có nhiều nâng cấp đáng kể.

Điểm nổi bật nhất của Voge SR250GT mới nằm ở động cơ. Xe được trang bị động cơ KS250F II, với công suất tối đa tăng từ 19 kW (khoảng 25,48 mã lực) lên 20,5 kW (khoảng 27,49 mã lực), tương đương mức tăng khoảng 8%. Mô-men xoắn cực đại cũng được cải thiện từ 23 Nm lên 24,5 Nm, trong khi tốc độ vòng tua đạt mô-men xoắn cực đại giảm từ 6.500 vòng/phút xuống 6.250 vòng/phút.

Điều này giúp động cơ của Voge SR250GT vượt trội hơn so với các đối thủ như Honda SH và Air Blade, không chỉ mạnh mẽ ở vòng tua cao mà còn mượt mà hơn ở tốc độ thấp và trung bình.

Ngoài ra, Voge đã khắc phục nhiều vấn đề thường gặp ở thế hệ cũ, như rò rỉ dầu và nước làm mát, đồng thời giảm thiểu hiện tượng giật cục và tiếng ồn bất thường của hộp số CVT. Cấu trúc khung xe cũng được nâng cấp, giúp kiểm soát độ rung và cải thiện cảm giác lái.

Về thiết kế, mẫu xe mới có đèn pha được cải tiến với độ sáng tăng lên 65.000 candela, mang lại trải nghiệm lái an toàn hơn vào ban đêm. Bình xăng cũng được nâng cấp từ 14L lên 15L, kết hợp với hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu tốt, giúp phạm vi hoạt động ổn định hơn. Trọng lượng khô của xe tăng từ 165 kg lên 168 kg, nhưng vẫn nằm trong mức chấp nhận được.

Hơn nữa, SR250GT cũng được trang bị bảng đồng hồ điều khiển kỹ thuật số màn hình TFT LCD và hệ thống thông tin giải trí nâng cấp từ Jiyu OS 2.0 lên 3.0, mang lại trải nghiệm thông minh và thân thiện hơn với người dùng. Đặc biệt, hệ thống ABS kênh đôi đã được nâng cấp lên hệ thống điều khiển điện tử Bosch, cùng với hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) được trang bị tiêu chuẩn.

Với những cải tiến này, Voge SR250GT hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng yêu thích xe tay ga cao cấp.