Đây là 5 mẫu sedan khách Việt mua nhiều nhất tháng 6/2026

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 31.104 xe trong tháng 6/2026, tăng 4% so với tháng 5/2026 giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

VinFast công bố đã bàn giao 17.955 xe ô tô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 6/2026, giảm khoảng 7,94% so với tháng 5/2026 (19.503 xe). Doanh số bán hàng tháng 6/2026 của TC Group đạt 3.746 xe, giảm khoảng 4,46% so với tháng trước đó (3.921 xe).

Ở phân khúc sedan, Honda City dẫn đầu với 912 xe được bàn giao trong tháng 6, bỏ xa các đối thủ còn lại. Xếp ngay sau là Mazda2 với 471 xe. Tụt 2 hạng và đứng ở vị trí thứ 3 là Toyota Vios với 436 xe đến tay khách hàng. Hai mẫu xe còn lại trong top 5 gồm Hyundai Accent đạt 201 xe và Mazda3 đạt 190 xe.

Dù City tạo khoảng cách khá lớn với phần còn lại, có thể thấy doanh số của nhóm sedan phổ thông vẫn ở mức khiêm tốn nếu so với các dòng SUV/CUV và xe điện đang dẫn dắt thị trường. Điều này phản ánh xu hướng tiêu dùng tiếp tục dịch chuyển sang các dòng xe gầm cao và xe điện, khiến phân khúc sedan ngày càng thu hẹp, dù vẫn giữ vai trò là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ giá bán hợp lý, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng thấp.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu sedan (xe gầm thấp) bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 6/2026: