Gia đình đông con nên chọn xe MPV hay SUV?

Trong những năm gần đây, SUV trở thành một trong những dòng xe được người Việt ưa chuộng nhờ thiết kế khỏe khoắn, khoảng sáng gầm cao và khả năng vận hành linh hoạt. Tuy nhiên, khi gia đình có từ hai đến ba con nhỏ, tiêu chí lựa chọn xe không còn chỉ xoay quanh ngoại hình hay công suất động cơ, mà chuyển sang yếu tố thực dụng như không gian, sự tiện nghi và tính an toàn trong quá trình sử dụng.

Đối với những gia đình đông thành viên, chiếc xe không chỉ phục vụ việc đưa đón con đi học hay đi làm mỗi ngày mà còn đảm nhận các chuyến du lịch, về quê hay dã ngoại cuối tuần. Khi đó, ngoài chỗ ngồi cho cả gia đình, xe còn phải đủ không gian để chứa xe đẩy trẻ em, vali, túi xách và nhiều vật dụng cá nhân khác.

Toyota Innova Cross là một trong những chiếc xe MPV 7 chỗ được nhiều khách hàng Việt lựa chọn.

Ở khía cạnh này, MPV thường chiếm ưu thế nhờ thiết kế tối ưu cho nhu cầu chở nhiều người. Trần xe cao, cửa mở rộng, khoảng để chân ở cả ba hàng ghế rộng rãi giúp việc lên xuống xe thuận tiện hơn, đặc biệt với trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Trong khi đó, phần lớn SUV 7 chỗ phổ thông trên thị trường hiện nay sử dụng cấu hình ghế 5+2. Hàng ghế thứ ba chỉ phù hợp với trẻ em hoặc người lớn trong những hành trình ngắn. Nếu sử dụng đủ cả ba hàng ghế, khoang hành lý phía sau cũng bị thu hẹp đáng kể.

Với gia đình có hai hoặc ba con nhỏ, việc xe được trang bị nhiều vị trí neo ghế ISOFIX sẽ giúp lắp đặt ghế an toàn dễ dàng hơn. Đồng thời, khoảng cách giữa các ghế cũng cần đủ rộng để có thể lắp nhiều ghế trẻ em mà vẫn đảm bảo sự thoải mái cho những hành khách còn lại.

Mẫu xe MPV khi khoang hành khách được thiết kế rộng.

Đây là lợi thế của nhiều mẫu MPV khi khoang hành khách được thiết kế rộng, giúp phụ huynh dễ dàng đưa trẻ lên xuống xe, cài dây an toàn hoặc điều chỉnh ghế trong quá trình sử dụng. Dù có phần lép vế về không gian, SUV vẫn sở hữu nhiều ưu điểm khiến dòng xe này được nhiều gia đình lựa chọn.

Khoảng sáng gầm lớn giúp xe dễ dàng di chuyển trên những đoạn đường ngập nước, đường gồ ghề hoặc các cung đường đèo. Vị trí ngồi cao mang lại tầm quan sát rộng, trong khi hệ thống treo và khả năng vận hành thường được tinh chỉnh theo hướng ổn định hơn ở tốc độ cao.

Đối với gia đình chỉ có hai con và chủ yếu sử dụng xe trong đô thị, SUV vẫn là lựa chọn cân bằng giữa thiết kế, tiện nghi và trải nghiệm cầm lái. Sự khác biệt giữa SUV và MPV thể hiện rõ nhất khi cả gia đình cùng thực hiện các chuyến du lịch dài ngày.

Các mẫu xe SUV đang là dòng xe "hot" trên thị trường.

Nhiều mẫu MPV có thể chở đủ bảy người nhưng vẫn còn không gian cho hành lý nhờ khoang cabin được tối ưu từ đầu. Việc di chuyển giữa các hàng ghế cũng thuận tiện hơn nhờ khoảng trần cao và thiết kế cửa xe rộng. Ngược lại, không ít chủ xe SUV thường phải gập hàng ghế thứ ba để tăng diện tích chứa đồ, đồng nghĩa số chỗ ngồi thực tế chỉ còn phù hợp cho năm người nếu mang theo nhiều hành lý.

Với những gia đình thường xuyên đi cùng ông bà hoặc có ba con nhỏ, MPV vì thế sẽ phát huy giá trị sử dụng rõ rệt hơn. SUV đang là dòng xe "hot" trên thị trường, nhưng điều đó không đồng nghĩa đây luôn là lựa chọn tối ưu.

Nếu gia đình có hai con, chủ yếu di chuyển trong thành phố và chỉ thỉnh thoảng đi du lịch, SUV 5 hoặc 7 chỗ hoàn toàn có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng. Ngược lại, với gia đình có ba con, thường xuyên đi xa hoặc cần khai thác đủ ba hàng ghế, MPV sẽ mang lại lợi thế về không gian, sự tiện nghi và tính thực dụng.

Hyundai Tucson là mẫu xe SUV 5 chỗ đang được nhiều khách hàng Việt quan tâm.

Cuối cùng, chiếc xe phù hợp không phải là mẫu xe bán chạy nhất hay sở hữu thiết kế bắt mắt nhất, mà là chiếc xe đáp ứng đúng nhu cầu của cả gia đình trong nhiều năm sử dụng. Đó cũng là yếu tố quan trọng hơn bất kỳ xu hướng nào trên thị trường ô tô hiện nay.