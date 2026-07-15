Toyota và Honda hưởng lợi lớn nhờ sự lên ngôi của xe hybrid tại Việt Nam

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số xe hybrid (sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp với mô-tơ điện) tại Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gần 50% trong 5 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, điều này đạt được trong bối cảnh thị trường ô tô liên tục biến động.

Honda CR-V e:HEV RS là mẫu HEV bán chạy nhất của Honda.

Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, trong đó có chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe hybrid từ năm 2026. Chính sách này đã giúp giảm giá bán nhiều mẫu xe hybrid truyền thống, từ đó tạo sức hút lớn với người tiêu dùng.

Cụ thể, phân khúc này đã tiêu thụ tổng cộng 8.518 xe, tăng 47,2% (tương đương 4.013 xe) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các mẫu xe hybrid gầm cao của Toyota và Honda được người tiêu dùng ưa chuộng nhất.

Mẫu xe nào đang là ông vua trên thị trường xe hybrid tại Việt Nam?

Theo thông tin từ một nhân viên bán hàng tại đại lý Toyota ở TP.HCM, việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế kết hợp với các chương trình khuyến mãi từ nhà sản xuất đã giúp giá bán của một số mẫu xe hybrid như Toyota Yaris Cross HEV và Corolla Cross HEV giảm hàng chục triệu đồng, từ đó thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Ngoài ra, sự biến động của giá xăng dầu cũng đã khiến nhiều người dùng chuyển sang lựa chọn xe hybrid, nhờ vào tính kinh tế và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Một số phiên bản hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn gần một nửa so với các phiên bản chỉ sử dụng động cơ đốt trong.

Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất trong 5 tháng đầu năm 2026.

Trước nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam đã nhanh chóng tung ra nhiều phiên bản xe hybrid mới. Không chỉ các thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Honda, Suzuki, mà còn có các hãng xe Hàn Quốc và Trung Quốc như Hyundai, KIA, Omoda, Geely cũng tham gia vào thị trường này, từ đó mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng.

Theo thống kê, trong danh sách 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam sau 5 tháng đầu năm 2026, hầu hết đều là các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản. Đứng đầu là Toyota Corolla Cross HEV với 2.216 xe, tiếp theo là Toyota Innova Cross HEV (1.627 xe) và Honda CR-V e:HEV RS (1.531 xe). Hai vị trí còn lại thuộc về Suzuki XL7 Hybrid (916 xe) và Toyota Yaris Cross HEV (883 xe).

Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường xe hybrid tại Việt Nam không chỉ phản ánh xu hướng tiêu dùng hiện đại mà còn cho thấy sự chuyển mình của ngành công nghiệp ô tô trong bối cảnh toàn cầu.